Racing Club vs. Unión EN VIVO ONLINE vía TNT Sports: juegan por la fecha 1 de la Superliga argentina

Racing Club vs. Unión EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 1 de la Superliga argentina, este viernes 26 de julio, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TNT Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



El campeón de la pasada edición de la liga argentina se estrenará en casa, en la nueva competencia, a Unión de Santa Fe en Avellaneda. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en El Cilindro.

Racing Club vs. Unión: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Uruguay - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (sábado 27 de julio)



Racing Club empezará la defensa de su título, solo concentrado en ese objetivo. Y es que la 'Academia' no tiene que preocuparse en la Copa Libertadores ni en la Copa Argentina, como Boca Juniors o River Plate, dos de los favoritos para gritar campeón en la liga argentina.

Justamente Racing Club viene de recibir un duro golpe tras ser eliminado en treintaidosavos de final de la Copa Argentina en penales, a manos del modesto Boca Unidos. La 'Academia' cayó 4-3, luego de un empate sin goles.

Racing Club vs. Unión: chocan por el inicio de la Superliga argentina. (Foto: Racing Club)

Para el compromiso frente a Unión, se presume que Racing Club cuente con Matías Rojas -uno de los fichajes para esta temporada- en el equipo titular. David Barbona y Walter Montoya irían al banco de suplentes.

"El fútbol siempre da nuevas oportunidades. Mañana (hoy) tenemos otra. No fue una semana normal porque perder no nos pone contentos. Pero el equipo me da buenas sensaciones. Tiene una idea clara y sabe a qué juega": indicó en la previa, el entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet.

Por su parte, Unión, dirigido por Leonardo Madelón, intentará empezar con el pie derecho su participación en la Superliga argentina. El 'Tatengue' querrá mejorar la campaña anterior, en la que quedó en el octavo y alcanzó un cupo para la Copa Sudamericana.