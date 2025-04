Este jueves 10 de abril, Racing y Bucaramanga se enfrentarán por la fecha 2 del grupo E de la CONMEBOL Copa Libertadores 2025. La contienda futbolística iniciará a las 5:00 p.m. (hora peruana y colombiana) y 7:00 p.m. (hora argentina). El partido tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón, ubicado en Argentina. ¿Dónde ver Racing vs Bucaramanga EN VIVO? La transmisión de Racing vs Bucaramanga EN DIRECTO estará a cargo del streaming Disney Plus y por la señal de Fox Sports y Telefe. Por último, también podrás seguir la emisión del partido desde la cobertura de El Comercio.