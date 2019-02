Racing vs. Corinthians EN VIVO: Horarios y cómo ver partido por Copa Sudamericana 2019 | Vía DIRECTV Sports

Racing vs. Corinthians EN VIVO ONLINE GRATIS: por Copa Sudamericana 2019 | Racing Club visita al Corinthians de Brasil por la primera fase de la Copa Sudamericana 2019 en medio de polémicas dentro de su plantilla. El líder de la Superliga argentina recibió un duro golpe el fin de semana cayendo (2-0) ante River Plate, pero también significó el fin de la relación entre el técnico Coudet y el '10' Centurión. El duelo entre argentinos y brasileños se jugará este jueves 14 de febrero desde las 18:30 horas (Perú y Colombia) y puede seguirse minuto a minuto en la transmisión de El Comercio en su plataforma web. Asimismo, se puede ver fútbol en vivo en apps móviles (beIN SPORTS CONNECT) o en el canal exclusivo para Latinoamérica (DIRECTV Sports) se puede ver el encuentro.

Será la segunda que veremos un Racing vs. Corinthians por Copa Sudamericana. En el año 2017, Racing eliminó a Corinthians en los octavos de la Sudamericana tras empatarles 1-1 en la ida en Sao Paulo y obtener un valioso 0-0 en la vuelta en Avellaneda.

Racing Club, que comparte la punta de la Superliga con Defensa y Justicia (ambos con 42 puntos), se vio envuelto antes de su partido con Corinthians en medio de una polémica. El talentoso Ricardo Centurión empujó al técnico Eduardo Coudet en el duelo contra River Plate y fue enviado a entrenar con la reserva de forma indefinida.

Corinthians, por su parte, pasar grandes dificultades en el campeonato paulista, donde se ubica tercero del grupo C y corre el riesgo de no avanzar a las siguientes fases. El Brasileirao 2019 comienza a fines de abril y el 'Timao' no aparece entre los candidatos al título, por lo que la Copa Sudamericana es una buena escapatoria.

Racing vs. Corinthians: ¿Quiénes serían los titulares del cotejo?

Racing: Arias - Saravia, Donatti, Sigali, Pillud o Mena - Solari, Díaz, Domínguez, Fernández - Ríos, Cvitanich o Cristaldo.

DT: Eduardo Coudet.

Corinthians: Cássio (o Walter), Fagner, Manoel, Henrique, Carlos Augusto - Ralf, Ramiro, Sornoza, Jadson - Vagner Love, Gustagol.

DT: Fabio Carille.

Racing vs. Corinthians : ¿A qué hora es el partido?

México: 17:30 horas

Perú: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Estados Unidos: 18:30 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Brasil: 21:30 horas

España: 00:30 horas (viernes 15 de febrero)

Italia: 00:30 horas (viernes 15 de febrero)

Francia: 00:30 horas (viernes 15 de febrero)

Japón: 08:30 horas(viernes 15 de febrero)

Racing vs. Corinthians : ¿Qué canales transmitirán el encuentro por la Copa Sudamericana?

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil DAZN Brazil

Bulgaria MAX Sport 4

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional YouTube

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes



Racing vs. Corinthians: Últimos partidos del Racing

14/01/19 TDV Racing Club 1 - 2 Gimnasia La Plata

19/01/19 TDV Racing Club 1 - 0 Rosario Central

26/01/19 PRD Aldosivi 1 - 3 Racing Club

03/02/19 PRD Racing Club 3 - 1 Huracán

10/02/19 PRD River Plate 2 - 0 Racing Club

Racing vs. Corinthians : Últimos partidos de Corinthians

26/01/19 PAA Corinthians 1 - 0 Ponte Preta

30/01/19 PAA Corinthians 0 - 2 RB Brasil

02/02/19 PAA Palmeiras 0 - 1 Corinthians

07/02/19 CDB Ferroviário 2 - 2 Corinthians

10/02/19 PAA Novorizontino 1 - 0 Corinthians