Estudiantes vs. Racing EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 18 de la Liga Profesional de Argentina, este viernes 9 de septiembre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+(Star Plus) ViX y TNT Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

En casa, con el apoyo de su gente, Estudiantes buscará reencontrarse con la victoria en la liga argentina, cuando reciba a Racing Club. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi.

¿A qué hora juega Estudiantes vs. Racing?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 6:30 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 7:30 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (sábado 10 de septiembre)

Estudiantes vs. Racing: canales del partido y cómo ver por TV

El Estudiantes vs. Racing será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga argentina. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi y será transmitido en Argentina, por Star+(Star Plus), ViX y TNT Sports. En el resto de Sudamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ViX, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son VIX+, Paramount+ y TyC Sports Internacional.

Cómo llegan Estudiantes y Racing

En La Plata, Estudiantes intentará sumar de a tres, para acercarse al objetivo de clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores o de la Copa Sudamericana, objetivo que ha recalcado el entrenador del ‘Pincha’, Ricardo Zielinski.

“En este proceso, jugamos casi 90 partidos sin ningún tipo de recuperación, manteniéndolo con un plantel reducido. Durante un año y medio peleamos en todo lo que participamos. Este campeonato peleamos por ingresar a una copa internacional, que es nuestro principal objetivo”, declaró el argentino.

Estudiantes, duodécimo con veintitrés puntos en la Liga Profesional, viene de empatar sin goles en su visita a Platense y tiene un invicto de tres partidos, gracias también a su victoria a costa de Unión y Patronato.

Para este compromiso, el ‘Pincha’ no podrá contar con Benjamín Rollheiser, quien “presenta una sobrecarga muscular del recto anterior en la pierna derecha” y “no estará a disposición”.

Racing, por su parte, derrotó (1-0) a Argentinos Juniors en su reciente presentación y llegó al séptimo casillero, con veintiocho unidades, a solo cinco de los líderes Atlético Tucumán y Gimnasia.

“Adentro del vestuario están convencidos de que van a ganar el campeonato. Eso es muy difícil de lograr en el futbolista. (...) Yo tengo claro qué Racing quiero. Ojalá lo podamos lograr. ¿Qué quiero? Que sea el mejor equipo del mundo”, fue algunos de los mensajes que dio el DT de la ‘Academia’, Fernando Gago, hace unos días.

Estudiantes vs. Racing: probables alineaciones

Estudiantes: Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Jorge Morel, Fabián Noguera, Emanuel Más, Manuel Castro, Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui, Franco Zapiola, Mauro Boselli y Mauro Méndez. DT: Ricardo Zielinski.

Racing: Gabriel Arias, Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emanuel Insúa, Eugenio Mena, Leonel Miranda, Anibal Moreno, Carlos Alcaraz, Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Emiliano Vecchio. DT: Fernando Gago.