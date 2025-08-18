Ver Racing vs. Peñarol EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Cilindro de Avellaneda por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 19 de agosto de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? El partido será transmitido por Disney Plus y ESPN en Sudamérica. FOX Sports lo pasa en Argentina. Disney Plus en México, y Fanatiz, fuboTV y beIN SPORTS en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

