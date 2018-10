Racing vs. San Lorenzo EN VIVO vía TyC Sports/TNT Sports: chocan por Superliga Argentina | Fecha 10° Racing vs. San Lorenzo (9:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía TyC Sports/TNT Sports) juegan en el estadio Presidente Perón por la Superliga Argentina

Racing recibe a San Lorenzo en El Cilindro por la Superliga Argentina. (Foto: Facebook Racing/San Lorenzo) Racing recibe a San Lorenzo en El Cilindro por la Superliga Argentina. (Foto: Facebook Racing/San Lorenzo)