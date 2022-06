Racing vs. Vélez Sarsfield EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la tercera jornada de la Liga Profesional este jueves 16 de junio del 2022 desde las 7:30 p.m. (horario peruano) en el estadio ‘El Cilindro’.

En casa, la ‘Academia’ sale en busca de la segunda victoria de la temporada. El equipo liderado por Fernando Gago venció en Avellaneda a Huracán, pero luego tropezó contra Godoy Cruz en Mendoza. En tanto, el ‘Fortín’ quiere estrenar el casillero de los triunfos, pues igualó con Patronato y cayó con Platense.

¿A qué hora juegan Racing Club vs. Vélez Sarsfield por la Liga Profesional?

Perú – 7:30 p.m.

Ecuador – 7:30 p.m.

Colombia – 7:30 p.m.

México – 7:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Venezuela – 8:30 p.m.

Bolivia – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Argentina – 9:30 p.m.

Uruguay – 9:30 p.m.

Brasil – 9:30 p.m.

España – 2:30 a.m. (17 de junio)

Fernando Gago podría hacer debutar a Emiliano Vecchio, quien llegó desde Rosario Central, pero necesitó un periodo para trabajar en lo físico. En más, el DT de Racing Club tiene que inclinarse entre Fabricio Domínguez o Edwin Cardona para reemplazar al expulsado Tomás Chancalay. Mientras que Jonatan Gómez seguirá en la oncena por la lesión de Carlos Alcaraz.

De su lado, Vélez Sarsfield quiere levantar cabeza por el mal inicio de campaña. Por ello, el elenco liderado por Alexander Medina se está reforzando para afrontar la liga y los octavos de final de la Copa Libertadores. Así, en las siguientes horas debe confirmarse el arribo el uruguayo Diego Godín. También están en la mira el portero Matías Dituro y el volante Rodrigo Aliendro.

Racing Club vs. Vélez Sarsfield: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Racing Club vs. Vélez Sarsfield puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Racing Club vs. Vélez Sarsfield por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Racing Club y Vélez Sarsfield deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Racing Club vs. Vélez Sarsfield: posibles alineaciones del partido

Racing Club: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi; Leonel Miranda, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Matías Rojas, Enzo Copetti y Edwin Cardona o Fabricio Domínguez.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Máximo Perrone, Diego Gómez, Francisco Ortega; Luca Orellano, Nicolás Garayalde, Lucas Janson, Lucas Pratto, Abiel Osorio.

¿Dónde jugarán Racing Club vs. Vélez Sarsfield por la Liga Profesional?

El Mundial de Qatar 2022 está cada vez más cerca. La ilusiones de la Selección Peruana están a tope, y en ese contexto, la FIFA presento a Al Rihla, la pelota oficial para la próxima cita mundialista.