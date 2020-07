Radamel Falcao no pudo concretar la temporada de la mejor manera con Galatasaray de Turquia. El delantero colombiano se encuentra lesionado desde el pasado 21 de junio y no pudo ser parte de la recta final de la Superliga de Turquía. Su presente no es el mejor y los rumores sobre su salida del club van incrementando.

Inter Miami, equipo manejado por David Beckham, busca ser protagonista de la MLS y para ello quiere armar un buen plantel con jugadores de rose internacional. El primer tentado fue James Rodríguez, pero su afán por seguir en Europa ablandó las negociaciones. Por esta razón, Radamel Falcao es una alternativa para el inquilino de la MLS.

A pesar de las declaraciones de su esposa, quien afirma que seguirá en el club, David Beckham ya habría dado el primer paso en las negociaciones y la afición se encuentra de acuerdo con el arribo del colombiano. En las tiendas del club ya se encuentra personalizado el diseño de la camiseta con el nombre del jugador.

Un punto a favor para Inter Miami es que Galatasaray solo ganó un partido de los diez últimos en la temporada 2019/2020 y estará fuera de las competiciones europeas para la próxima temporada. Con 10 goles en 16 partidos, su futuro es incierto.

MÁS EN DT...

NO DEJES DE VER

Renato Tapia: las camisetas que vistió en Holanda

Revive los goles más gritados de la selección peruana