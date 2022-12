La obtención del título del Mundial por parte de Argentina ha sido emocionante para gran parte de deportistas y futbolistas, uno de ellos es Rafael Nadal, que a pesar de hincha del Real Madrid y español, contó que se alegró hasta las lágrimas por la actuación de Lionel Messi en la final de la Copa del Mundo.

“Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí”, expresó en primer lugar para el diario AS.

“También tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz”, agregó Nadal.

“Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas”, añadió el tenista.

“La emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba y que había sufrido tanto para conseguirlo. Disfruté mucho de la final, sobre todo a partir del minuto 70 hacia adelante, que fue espectacular. Antes parecía que todo estaba muy fácil, controlado para Argentina”, finalizó ‘Rafa’.