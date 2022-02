Se mantiene activa la polémica en el mundo del tenis. Rafael Nadal brindó conferencia de prensa a poco de que inicie el Abierto Mexicano de Tenis. El tenista español expresó su deseo de que Novak Djokovic pueda volver pronto al campo de juego luego de que su postura de no vacunarse contra el Covid-19 le impidió jugar el Abierto de Australia en enero.

“Se vacune o no se vacune, que Novak pueda volver a jugar”, dijo Nadal este domingo en conferencia de prensa previa al inicio de su participación en el Abierto mexicano, que se juega del 21 al 26 de febrero en el balneario de Acapulco.

‘Rafa’ comentó que la decisión de Djokovic de no recibir la vacuna tendrá una repercusión en su trayectoria individual y rechazó que haya un impacto en la competencia por los torneos de Grand Slams que han sostenidos ellos dos y el suizo Roger Federer en los últimos años.

El serbio ha manifestado su determinación a no jugar los torneos en que no le permitan participar por su decisión a no vacunarse. “Le afectará a su historia si es que pueda jugar o no, le afectará a él mismo, a los Grand Slams no sé en qué”, dijo Nadal.

En un contexto más amplio y no focalizado en el tenis, Nadal apuntó, respecto a la ausencia de Djokovic en los torneos, que “estamos hablando de cosas pequeñas dentro de un mundo que ha sufrido en todos los sentidos”.

“A mi modo de ver la discusión es mucho más amplia de lo que se pueda reducir o pueda afectar a una persona u otra; al final nosotros somos simples personas dentro de un mundo que se está viendo afectado de manera global por la peor pandemia que se recuerda en muchísimos años”, enfatizó Nadal.