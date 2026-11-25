Raheem Sterling recibió una condena de 12 meses de prisión suspendida durante 18 meses por una serie de infracciones cometidas al volante de su Lamborghini en Inglaterra. La decisión fue dictada por el Tribunal de Magistrados de Basingstoke y establece que el exjugador deberá cumplir determinadas condiciones para evitar ingresar a la cárcel.

La sentencia también contempla 100 horas de trabajos comunitarios y la suspensión de su licencia de conducir durante dos años. Sterling, de 31 años, había reconocido su responsabilidad por conducir de manera peligrosa en distintas vías, entre ellas la M25, la M3, la A327 y Minley Road, en Hampshire.

Los hechos ocurrieron antes de un accidente registrado el pasado 28 de mayo. Además de las infracciones de tránsito, el exinternacional inglés admitió que tenía en su poder seis bombonas de óxido nitroso (gas de la risa) para consumo ilegal y que se negó a entregar una muestra a la Policía.

Durante la audiencia, la jueza Kirsty Allman hizo referencia a la conducta habitual del futbolista y lo describió como una persona de “buena reputación”. También señaló que “su carácter ha sido ejemplar”. Sterling permaneció sin mostrar reacción mientras se daba lectura al fallo judicial.

La condena no implica su ingreso inmediato a prisión, pero deberá evitar cometer nuevos delitos durante los próximos 18 meses para no activar la pena suspendida. A lo largo de su carrera, Sterling defendió a clubes importantes de Inglaterra como Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, además de integrar la selección nacional.

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