La revista británica FourFourTwo publicó un ranking con los 50 mejores equipos de todos los tiempos —incluyendo clubes y selecciones— y generó debate en el mundo del fútbol por una llamativa ausencia: ninguna versión de la selección argentina fue incluida en la lista. Ni los ciclos campeones del mundo dirigidos por César Luis Menotti, Carlos Bilardo o Lionel Scaloni lograron aparecer en el ranking.

