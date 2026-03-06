La revista británica FourFourTwo publicó un ranking con los 50 mejores equipos de todos los tiempos —incluyendo clubes y selecciones— y generó debate en el mundo del fútbol por una llamativa ausencia: ninguna versión de la selección argentina fue incluida en la lista. Ni los ciclos campeones del mundo dirigidos por César Luis Menotti, Carlos Bilardo o Lionel Scaloni lograron aparecer en el ranking.

En el primer lugar del listado aparece la histórica Brasil, considerada por muchos como la mejor selección de la historia tras conquistar el Mundial de 1970 con figuras como Pelé. Detrás se ubican el legendario AC Milan, FC Barcelona, Ajax y la selección de España, que dominó el fútbol internacional con dos Eurocopas y un Mundial.

Entre los equipos argentinos que sí lograron meterse en el ranking aparece Independiente de Avellaneda, ubicado en el puesto 17, recordado por su dominio en la Copa Libertadores durante la década del 70. Más atrás, en el lugar 26, figura Boca Juniors, el ciclo exitoso dirigido por Carlos Bianchi que conquistó múltiples títulos internacionales.

El ranking también incluyó al histórico River Plate, ubicado en el puesto 34, uno de los equipos más recordados del fútbol sudamericano por su estilo ofensivo. Sin embargo, la ausencia de cualquier versión de la selección argentina —especialmente la campeona del mundo en 2022— provocó cuestionamientos entre aficionados y analistas.