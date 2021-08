Conforme a los criterios de Saber más

La fiebre parisina por la contratación de Lionel Messi en PSG cautiva a los amantes del fútbol en cada rincón del mundo y los peruanos no son la excepción, sobre todo si jugaron, alguna vez, en la Ligue 1, que esta temporada verá a Kylian Mbappé, Neymar y Lionel Messi juntos. Uno de ellos es Raúl Fernández, quien jugó en el torneo francés en la temporada 2011, cuando el crack de moda en esa liga era Zlatan Ibrahimovic. Pero mejor que lo cuente el popular “Supermán”, el golero que contrató Niza para pelear el puesto con el colombiano David Ospina en las temporadas 2011 al 2013. “El sueco era un monstruo. Un jugador exquisito, especial. Uno veía imposible competir con esos jugadores”, recordó con nostalgia el actual golero del Binacional.

Aquellos años, “Supermán” disfrutaba de su mejor versión bajo los tres palos, por ello era el ‘1’ de la selección peruana, pero así como alcanzó la cúspide, también recibió golpes duros en una trayectoria futbolística de altibajos, que desencadenó en su postergación en la bicolor. Esto le generó un cuadro depresivo que hoy, a sus 35 años, revela a siete años de su última convocatoria. “Sí, pasé momentos muy duros, pedí ayuda profesional para superarlos”, nos adelantó el único arquero peruano, hasta el momento, que jugó en la liga francesa.

—Ahora habrá más hinchas del fútbol viendo la Ligue 1 luego de la contratación de Lionel Messi al PSG…

La liga francesa siempre tuvo un buen nivel. Ahora estará más en los ojos del mundo por la contratación de Messi. Están invirtiendo más dinero, pero es un torneo mediático. Cuando jugaba en Niza, por ejemplo, estaba Zlatan Ibrahimovíc en PSG, un grande como Marsella y Mónaco, el nivel de competencia es fuerte.

—¿Cómo quedó ese partido ante PSG?

Perdimos por uno a cero o dos a uno, creo, con gol de Zlatan. Pero yo no jugué ese partido.

—¿Qué es lo más predominante en el fútbol francés?

Es un fútbol de mucho físico y técnica. Físicamente son muy dotados. Uno para tener ese físico tiene que volver a nacer. Son fuertes. Hay mucha colonia africana…

—¿En Francia hay mucho racismo…?

Hay mucha gente de color, pero son los que realzan a la selección francesa. En ese tiempo veía que insultaban y llamaban ‘negro’ en forma despectiva a los jugadores, pero quedaba ahí. Ahora sí ofenden a la gente de color.

—¿A qué crees que se deba la irregularidad de Trauco en Francia?

La calidad de Trauco no pasa por lo futbolístico, sino por el tema del idioma, la adaptación. Es lo más fuerte, la barrera a vencer para seguir al siguiente nivel. Una vez que lo supere, será más fácil.

—¿Sufriste con el idioma?

Sí, me costó bastante. Después lo aprendí a la fuerza, me comunicaba con mis compañeros. El primer año fue duro, pues no podía tener una comunicación fluida con el grupo, con mis compañeros, y más siendo arquero.

—¿Tenían traductor?

Sí había, pero el tema pasaba por uno como se desempeña dentro del campo, ahí ya no juega tu traductor. Fue un año muy duro, eso es parte de la adaptación del futbolista.

—Todos esperan el enfrentamiento entre Miguel Trauco y el PSG ahora de Lionel Messi…

Es un partido que uno más desea, enfrentarse a esa calidad de jugadores. Un encuentro para analizar.

—¿Cómo eran los trabajos físicos en Francia?

Es otro ritmo. Todos los días te miden la grasa, debes estar en buen peso. Tienes que jugar siete a ocho puntos.

—¿Llegaste a jugar en el Parque de los Príncipes?

Sí, es una sensación increíble, después de haber estado en Perú en el Lores Colán de Huaral, donde debuté, con Universitario, jugué en el Parque de los Príncipes, en Wembley. Algo increíble. No lo podía creer. Uno solo lo veía por televisión.

—¿Por qué no continuaste en Niza o en la liga francesa?

Ocupaba plaza de extranjero y el técnico prefirió gastar el cupo en un delantero antes que en un arquero, así que cuando observé otros equipos, se cerraron las puertas. Era el arquero de la selección y necesitaba continuidad, así que emigré a la MLS. Ahora hay varios compatriotas que están destacando.

—¿Qué opinas de las críticas a Raúl Ruidíaz cuando juega en la selección?

No se le ha tenido tanta paciencia, el hincha es ingrato. En los momentos duros, son pocos. Uno ha veces no se siente respaldado. El “Chato” es un crack, desde que lo vi en la “U” con Juan Reynoso.

—¿Hoy en día es más frecuente la depresión en el fútbol?

Sí, es una realidad. No solo en el fútbol, en todas las profesiones. En nuestro caso, el futbolista entra en depresión cuando las cosas no salen bien, estamos expuestos a críticas destructivas, y ahora es más rápido a través de las redes sociales, todo eso afecta. La mayoría piensa que el jugador se divierte, pero no todo es eso.

—¿Sufriste depresión?

Sí, he pasado momento difíciles. Todos piensan que la vida del futbolista es bonita, pero no todo lo que brilla es oro. No siempre todo va bien, hay momentos duros, pero uno tiene que sobreponerse.

—¿Necesitaste ayuda psicológica?

Sí, en algún momento. No solo psicológica, sino también psiquiátrica para salir de momento duros. Hay que pedir ayuda para no entrar en estado crítico. No solamente en soledad.

—¿Qué pasó con el Raúl Fernández titular indiscutible en la selección?

De haber sido titular en la selección y luego no estar, fue difícil, entré en cuadro depresivo. No fue fácil. Después de haber estado en la selección, y haber perdido, olvídate, pero no me quita el sueño de volver ahora. Ojalá sea en el momento apropiado y que me encuentre preparado. También viví momentos gratos en la institución de la que soy hincha. Jugué y no me fue como yo esperaba, no entendía. Después los hinchas preguntan, pero yo no estoy para explicarle a cada uno, son problemas personales. Pero para el hincha, uno tiene que rendir diez puntos, pero no somos máquinas. Hay veces en que el estado anímico juega un rol importante para desarrollar el encuentro.

—La último triunfo con Binacional, figuras con la cinta de capitán y orando en el centro del campo…

Siempre le agradecemos a Dios. Hemos pasado meses, tiempos difíciles, con sequía de triunfos. Meses que nos mirábamos las caras y no sabíamos lo que pasaba, pero siempre unidos y con la ayuda de Dios, a él siempre debemos la gloria y la honra.

—Uno de tus hijos te seguirá los pasos en el arco…

Sí, es un orgullo grande. Desborda una alegría. Espero cuando me retire tener el anhelo en mi despedida profesional de darle mis guantes.

