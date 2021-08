Raúl Jiménez entrenó duró para volver a las canchas y el pasado 17 de julio (tras su último partido el 29 noviembre del 2020) jugó con Wolverhampton ante Crewe en un amistoso de pretemporada. Pero aquella cita solamente fue el inicio, pues el delantero estuvo contra Real Betis y luego ante Stoke City y hasta marcó un gol.

“Después de casi ocho meses, parece que era mi primera vez allí, en el campo, así que estoy feliz de estar de vuelta”, expresó en la página de los ‘Lobos’. “Fue realmente bueno. Aunque no eran nuestros seguidores (en Crewe), me vieron, me mostraron su respeto y también se alegraron de que yo estuviera de vuelta en el campo”, agregó el ‘9’.

Enseguida, Raúl Jiménez confirmó estar totalmente recuperado, además de sentirse muy bien por su vuelta a los terrenos de juego. “Donde estoy, creo que me he recuperado por completo. Ha sido un largo, largo camino y mucho, mucho tiempo, pero creo que estoy completamente recuperado”, comentó el atacante, que ya cuenta las horas para el inicio de la Premier League.

“El médico dijo que estoy bien, pero en cada partido, en cada entrenamiento me preguntan cómo estoy, así que después de eso, siento que estoy listo para empezar”, manifestó el internacional mexicano, que realizó diversas labores de rehabilitación para quedar en buenas condiciones de jugar con los ‘Wolves’.

El agradecimiento a los hinchas

Raúl Jiménez no se cansará de expresar gratitud por el cariño de los fanáticos. “Solo quiero agradecerles todo su apoyo. Ha pasado mucho tiempo desde que jugué mi último partido y estuvieron ahí desde el primer minuto. Cuando sucedió (la lesión), recibí muchos mensajes, mucho apoyo, mucho amor”, indicó.

“Recibí mensajes de China, de México, creo que, de Nueva Zelanda, luego en el Reino Unido mucha gente me ha enviado mensajes. A veces salgo a pasear con mi esposa, mi hija y mis perros, y la gente de afuera solo deseaba que me recuperara pronto, y eso fue fantástico”, concluyó el artillero 164 minutos en lo que va de la pretemporada.