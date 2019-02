Rayo Vallecano vs. Getafe EN VIVO: jugarán por la Liga española | Vía ESPN 2

Rayo Vallecano vs. Getafe EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 25 del LaLiga Santander en el Coliseum Alfonso Pérez, este sábado desde las 13:00 horas de España (7:00 a.m. hora peruana), con transmisión de ESPN 2. Se espera que Luis Advíncula sea titular. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Rayo Vallecano necesita recuperar el paso para salir de zona de descenso cuando antes y empezar a ilusionarse con la permanencia. Pero tendrá que superar a un Getafe que se encuentra en zona europea. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en LaLiga Santander.

Eliminado de la Copa del Rey hace unas semanas, Rayo Vallecano tiene puestas todas sus fichas a pelear por la permanencia en LaLiga Santander donde ha perdido terreno luego de una buena racha de triunfos que lo sacó de la zona roja. Pero La irregularidad le juega en contra al equipo de Michel que perdió tres partidos al hilo y volvió al penúltimo lugar.

► Barcelona vs. Sevilla EN VIVO: con Messi, culés jugarán de visita por la Liga española | Vía DirecTV Sports

Rayo Vallecano vs. Getafe: ¿a qué hora se juega?

Perú - 7:00 a.m.

México - 6:00 a.m.

Colombia - 7:00 a.m.

Argentina - 9:00 a.m.

Ecuador - 7:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Uruguay - 9:00 a.m.

España – 13:00 p.m

Y en esta jornada le tocará un rival que ha sorprendido esta temporada. Getafe marcha en el quinto puesto de LaLiga Santander y aunque está muy lejos del líder, está en la pelea por un cupo a la próxima Champions League.

Los 'Azulones' aún no creen que estén peleando por meterse a la máxima competición europea de clubes, pero fecha a fecha pelean por el cuarto lugar con el Sevilla. Y derrotar a Rayo Vallecano será fundamental. El entrenador Bordalás no contará en esta jornada con los lesionados Bergara y Amath, además del sancionado Bruno.

Mientras que Michel volverá a contar con toda su plantilla incluyendo a Imbula. Además, Luis Advíncula sería de la partida en lugar de Tito buscando una mayor vocación ofensiva en el equipo.

Rayo Vallecano vs. Getafe: probables alineaciones

Getafe: David Soria; Damián, Djené, Cabrera, Olivera/Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Samu Sáiz; Juan Mata y Jorge Molina.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advíncula, Emiliano Velázquez, Ba, Amat, Álex Moreno; Imbula, Comesaña; Embarba, Trejo y De Tomás.