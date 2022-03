Venezuela vs. Colombia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 29 de marzo del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el Estadio Cachamay de Puerto Ordaz. Podrás seguir la transmisión vía Canal RCN, RCN Play, RCN Radio y RCN en YouTube.

Para soñar con el repechaje que otorga un lugar en la Copa del Mundo, el cuadro ‘cafetero’ tiene la obligación de ganar y esperar que Perú, que recibe en Lima a Paraguay, empate o pierda en el Estadio Nacional. En este contexto, no importa el resultado que obtenga Chile ante Uruguay.

COLOMBIA VS. VENEZUELA: HORA DEL PARTIDO

México – 5:30 p.m.

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (30 de marzo)

Después de vencer por 3-0 a Bolivia en casa, el equipo de Reinaldo Rueda alcanzó el sexto lugar de la tabla con 20 puntos. En tanto, los peruanos son quintos con 21 y los chilenos, que también están en el pleito, aparece en la casilla siete con 19 unidades.

El conjunto colombiano afrontará el duelo sin el suspendido Juan Guillermo Cuadrado y el lesionado Alfredo Morales. Pero, arriba con la confianza depositada en el buen momento de Luis Díaz, quien compartirá ofensiva con Luis Fernando Muriel.

De su lado, Venezuela ya no tiene chances de ir a Qatar 2022 desde hace jornadas. De hecho, en el proceso, la Vinotinto cambió de entrenadores hasta confiar el proyecto a José Néstor Pékerman, que fue a la Copa del Mundo con los ‘cafeteros’.

Luis Díaz y James Rodríguez serán parte fundamental de la oncena de Colombia vs. Venezuela por Eliminatorias. (Foto: FCF)

CANAL PARA VER COLOMBIA - VENEZUELA

México – Sky HD

Perú – Gol Perú

Ecuador – Canal del Fútbol

Colombia – Caracol TV

Venezuela – TLT Venezuela

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – DeporTV

España – Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

COLOMBIA VS. VENEZUELA ONLINE

México – Blue To Go Video Everywhere

Perú – Movistar TV App

Colombia – Caracol Play

Chile – TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

ALINEACIONES PROBABLES, COLOMBIA VS. VENEZUELA

Venezuela: Wuilker Faríñez, Tomás Rincón, Salomón Rondón, Josef Martínez, Fernando Aristeguieta, Darwin Machís, Rómulo Otero, Jhon Murillo, José Martínez, Ronald Hernández y Luis Del Pino Mago.

Colombia: David Ospina, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra, Gustavo Cuéllar, Yairo Moreno, James Rodríguez, Matheus Uribe, Luis Fernando Muriel y Luis Díaz.

¿DÓNDE JUEGAN COLOMBIA VS. VENEZUELA?

¿QUÉ CANAL ES RCN COLOMBIA?

Canal RCN (también conocido como RCN Televisión o RCN) es un canal de televisión abierta colombiano, perteneciente a la Organización Ardila Lülle, sigla de Radio Cadena Nacional. Fue fundada como empresa productora de contenido televisivo el 23 de marzo de 1967 e inició sus emisiones como canal independiente el 10 de julio de 1998.

Controla cinco canales de televisión por suscripción: RCN Novelas, Win Sports, Win Sports+, RCN Nuestra Tele Internacional y NTN24, además dos canales de televisión digital terrestre RCN HD y RCN HD2. El canal es propiedad de la Organización Ardila Lülle.

¿CÓMO VER SEÑAL EN VIVO RCN COLOMBIA?

Tienes la opción de seguir la transmisión diaria de Canal RCN de manera live streaming en CanalRCN.com. Asimismo, también puedes descargarte la aplicación para poder conectarte desde tu PC, celular o tableta.

A continuación, conoce las señales de RCN televisión en el territorio colombiano.

Señal terrestre

TDT

Canal 15.1 (HD)

Canal 15.2 (HD2)

Canal 15.7 (Móvil)

Señal satélite

DirecTV

Canal 130 (SD/HD)

Canal 1130 (HD)

Claro TV

Canal 108 (SD)

Canal 111 (HD)

Movistar TV

Canal 155 (SD)

Canal 815 (HD)

Señal cable

Claro TV

Canal 108 (SD)

Canal 1008 (HD)

HV Multiplay

Cundinamarca: Canal 8 (HD)

Antioquia: Canal 9 (HD)

Tigo

Canal 9 (SD)

Canal 200 (HD)

Señal IPTV

ETB

Canal 277 (SD)

Canal 250 (HD)

EMCALI

Canal 103

Movistar TV

Canal 104 (HD)

Claro TV

Canal 1008 (HD)

Totalplay

Canal 102 (HD)

