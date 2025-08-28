Real Madrid, equipo con récord de títulos en el torneo (15), tendrá un camino complicado en la fase de liguilla de la Champions, según el sorteo efectuado este jueves en Mónaco.
Uno de los rivales más complicados será el Kairat Almaty de Kazajistán, no por su poderío defensivo o muralla infranqueable, sino por la distancia que deberá recorrer (más de 5 mil kilómetros).
La plantilla del club kazajo se reunió para ver el sorteo de la Champions League, y al enterarse que se enfrentaban a la ‘Casa Blanca’ enloquecieron entre gritos y festejos.
