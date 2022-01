Real Betis vs. Celta EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 19 de LaLiga Santander, este domingo 2 de enero desde las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar+ y Movistar Laliga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el periodo de descanso por la festividad de la Navidad, Real Betis y Celta de Vigo, del peruano Renato Tapia, retomarán la competencia en la liga española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Benito Villamarín.

Dónde ver el Real Betis vs. Celta

En la previa, el entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, lamentó la ausencia de diez de sus futbolistas, “por diferentes motivos”, en el último entrenamiento del año, aunque espera “recuperar a algún jugador con molestias menores” para recibir a Celta.

Pellegrini dijo en rueda de prensa que, por ello, no confeccionaría hasta este sábado la convocatoria “después de hablar con los médicos y los jugadores”. Ya conocida la lista, se confirmó que el portero Rui Silva estará disponible, después de sufrir el fallecimiento de su parte. También podría reaparecer Nabil Fekir, Aitor Ruibar y Borja Iglesias.

Aparte del portugués, al entrenamiento del Betis, que comunicó el martes seis positivos por COVID-19, faltaron en los últimos días el portero chileno Claudio Bravo; los defensas Miranda, Montoya, el senegalés Sabaly y el argentino Pezzella; los centrocampistas Joaquín, Rober y el marfileño Paul.

En Celta de Vigo, el técnico Eduardo ‘Chacho’ Coudet aseguró que está obligado a esperar al domingo para saber con qué jugadores podrá contar para el partido contra el Betis, ya que todos los futbolistas tendrán que someterse a un último test de antígeno antes de viajar a Sevilla.

“Vamos a ver cómo salimos parados de los test y con qué jugadores podemos contar. Por eso, creo que será el partido de esta temporada que empezaremos con más dificultades”, comentó el preparador celeste en su comparecencia ante los periodistas.

Coudet confirmó que la mayoría de los nueve afectados por la COVID-19 son asintomáticos, por eso confía en recuperar a algunos de ellos para el duelo del Benito Villamarín.

“Ha sido una una semana complicada porque no hemos podido trabajar con el grupo completo prácticamente ningún día”, indicó el entrenador del Celta, que emplazó a mañana para conocer la lista de convocados: “Dependemos de los resultados, no hay otra”.

En la tabla, Real Betis marcha en el tercer puesto, con 33 puntos, a 13 del líder Real Madrid. Por su parte, Celta de Vigo se ubica en el decimocuarto casillero, con 20 unidades.

Real Betis vs. Celta: últimos enfrentamientos

Real Betis vs. Celta: probables alineaciones

Real Betis: Rui Silva, Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Alex Moreno, Carvalho, Guardado, Fekir, Canales, Juanmi y Willian José. DT: Manuel Pellegrini.

Celta: Dituro, Hugo Mallo, Araujo, Aidoo, Javi Galán, Renato Tapia, Brais Méndez, Denis Suárez, Franco Cervi, Santi Mina y Iago Aspas. DT: Eduardo Coudet.

