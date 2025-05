Ver Real España vs. Olimpia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio General Francisco Morazán por la final ida de la Liga Nacional de Honduras 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 22 de mayo de 2025, a las 9:00 p.m. (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? Deportes TVC, transmite el partido en Honduras, y Fanatiz en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

