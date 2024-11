Real Estelí vs. Alajuelense EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido de ida por la final de la Copa Centroamericana CONCACAF 2024. El duelo será hoy, miércoles 27 de noviembre de 2024, a partir de las 19:00 horas de Costa Rica y Nicaragua (20:00 hora peruana). No te pierdas el encuentro y míralo aquí. ¿Dónde ver? El partido se puede ver por televisión a través de ESPN. También se ve online vía streaming por Disney Plus (Disney+). No recomendamos que se usen páginas para ver partidos gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Roja Directa y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.