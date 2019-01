Real Garcilaso vs. La Guaira: ¡Insólito! Souza y Carando se perdieron el 1-0 de los cusqueños | VIDEO Cristian Souza y Danilo Carando erraron en el Real Garcilaso vs. La Guaira y no pudieron concretar el 1-0 para el cuadro nacional. El duelo se jugó por la primera fase de la Copa Libertadores

Cristian Souza y Danilo Carando erraron en el Real Garcilaso vs. La Guaira y no pudieron concretar el 1-0 para el cuadro nacional. El duelo se jugó por la primera fase de la Copa Libertadores (Foto: captura de pantalla)