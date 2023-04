El Real Madrid baila merengue al son de una sinfonía de toques interminables. El 2-0 ante Chelsea por la Champions League fue una melodía al fútbol moderno con posesión, velocidad y dinamismo. Al juego de la volante madridista se le podría poner de fondo una canción de vals mientras Luka Modric recibe, toca y pasa en la medular con el 95% de aciertos en sus pases (70/74). O cuando Toni Kroos mira el horizonte desde el mediocampo para tejer, organizar y crear jugadas casi con perfección de pases: 94% (76/81). O, también quizás, cuando Federico Valverde toma la lanza y pisa, corre y rompe líneas con la autoridad de no equivocarse (91% de acierto con 70 pases correctos de un total de 77).

LEE MÁS | Resultado de Real Madrid vs. Chelsea por UEFA Champions League

El Real Madrid en la Champions League demuestra que es un lobo que tiene un ataque feroz, pero es su volante de mil batallas Modric-Kroos-Valverde la ejecutora del plan de Carlo Ancelotti. Vinícius no se luciría como lo hace (dio dos asistencias ante Chelsea) si no tuviera la protección de Modric y Kroos detrás. Igualmente, Rodrygo no se atrevería a tirar tantas diagonales sin la seguridad de que Valverde realizará el ida y vuelta por la banda derecha. Y, claro, Benzema no sería el actual Balón de Oro si no tuviera una orquesta sinfónica tocando al son de sus goles.

Otra noche mágica de Champions League en el Santiago Bernabéu, que debe cobrar dos veces por el mismo boleto: fútbol y ópera. Otra velada en la que la camiseta blanca ruge delante de sus hinchas. El Chelsea intentó competir, el Real Madrid siempre supo que ganaría.

Karim Benzema, 4 goles en la Champions League 2022-2023. (Foto: AFP) / JAVIER SORIANO

Saber dar el golpe preciso

Sensación de frío y piel erizada. El Real Madrid arrinconó los tres primeros minutos al Chelsea en su área, pero bastó que Kanté recupere el balón y lance un pase largo para que Joao Félix casi enmudezca al Bernabéu. Conocedor del libreto de la presión alta madridista, los ingleses no tuvieron la necesidad de lanzarse al ataque desde el arranque. Esperaban, aguantaban y confiaban en tener más de un contraataque.

Sin embargo, el Real Madrid también comprendió rápido las intenciones de los ‘Blues’. Y así fue que aparecieron en escena Modric, Kroos y Valverde. El alemán estuvo impasable. Según Sofascore, ganó 8 de los 9 duelos que tuvo en el mediocampo (7 por tierra, 1 aéreo). El croata cortó tres pases rivales cerca al parea madridista. Y el uruguayo, aparte de completar 4 pases largos, participó con 3 intercepciones, 2 dribles y 2 faltas.

Toni Kroos lideró la volante madridista. (Foto: AFP) / OSCAR DEL POZO

Con la contudencia que mostraba en el mediocampo, la defensa del Madrid fue apurada en pocas ocasiones, y el trabajo del ataque solo fue más sencillo. Así llegó el gol. Dani Carvajal (mejor calificado en Sofascore con 7.8 de puntaje) tiró un pase largo a las espaldas de la zaga central ‘blue’ que encontró el botín de Vinícius. El arquero Kepa respondió a tiempo el disparo débil del brasileño, pero el balón quedó suelto debajo de la línea del gol. Benzema siguió la jugada y solo tuvo que poner el pie para anotar el 1-0 a los 21′.

El segundo tanto encontró al Chelsea con 10 hombres por expulsión de Chilwell (derribó a Rodrygo encaminado al gol). A los 74′, Kroos apuró el córner con Modric, que encontró libre a Vinícius en el área. El extremo fue más veloz que la defensa inglesa y asistió a Marco Asensio, quien sacó un zurdazo para sentenciar la noche en Madrid.

¿Courtois fue exigido en el partido? Respondió dos veces cuando el Chelsea se acordaba de atacar y facturó 7.5 de puntaje. ¿Cómo le fue a la defensa merengue? Casi todos por encima del promedio de calificación en Sofascore: Camavinga con 7.3, Alaba con 7.7 y Carvajal con 7.8. Solo Militao desentonó con 6.9.

En tiempos estadísticos y modernos, el Real Madrid mantiene la mística. Es el rey de Europa, domina el fútbol mundial.