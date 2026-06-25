Se vestirá de blanco. Real Madrid tomó una decisión sobre el futuro de Nico Paz y comunicó al Como su intención de ejecutar la cláusula de recompra del futbolista argentino. El club español deberá pagar 9 millones de euros para recuperar los derechos del mediocampista. La operación se formalizará en los próximos días.

La postura del cuadro blanco ya había sido transmitida de manera informal, pero durante la reunión de este jueves entre ambas instituciones volvió a ser confirmada. Con este movimiento, Nico Paz regresará a pertenecer al Real Madrid después de una temporada destacada en el fútbol italiano.

El Como mantiene el interés en contar nuevamente con el jugador, aunque ahora tendrá que negociar directamente con el Real Madrid. El club italiano no cuenta con una opción preferente ni una cláusula establecida para recuperar al argentino, por lo que los españoles tendrán el control de su futuro.

La decisión responde a la intención del Real Madrid de proteger una de sus mayores apuestas de futuro. La evolución de Nico Paz en la Serie A convenció al club, que quiere conservar una alternativa sobre el desarrollo de un futbolista seguido de cerca durante toda la temporada.

Por ahora, la idea del jugador era continuar bajo las órdenes de Cesc Fábregas en el Como, pero la última palabra será del Real Madrid. El club blanco evalúa las opciones para su próximo paso, mientras se habla de una posible valoración cercana a los 60 millones de euros por el talento argentino.

SOBRE EL AUTOR