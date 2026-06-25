Real Madrid activa la recompra de Nico Paz: pagará 9 millones de euros al Como para recuperar al argentino. (Foto: Getty Images)
Real Madrid activa la recompra de Nico Paz: pagará 9 millones de euros al Como para recuperar al argentino. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Se vestirá de blanco. Real Madrid tomó una decisión sobre el futuro de Nico Paz y comunicó al Como su intención de ejecutar la cláusula de recompra del futbolista argentino. El club español deberá pagar 9 millones de euros para recuperar los derechos del mediocampista. La operación se formalizará en los próximos días.

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