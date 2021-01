Real Madrid vs. Alavés EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el duelo por la jornada 20 de LaLigadesde el Estadio de Mendizorroza. El juego está pactado para este sábado 23 de enero (3:00 p.m. hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports, ESPN y Movistar LaLiga. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con videos de los goles, minuto a minuto y fotos.

Tras el duro golpe que significó la eliminación de la Copa del Rey, Real Madrid volverá a centrar su atención en la liga española, para medirse con el Deportivo Alavés. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio de Mendizorroza.

Real Madrid vs. Alavés: probables alineaciones

Alavés: Pacheco, Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte, Battaglia, Pons, Martín, Rioja, Édgar y Joselu.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Marco Asensio, Hazard y Benzema.

Real Madrid vs. Alavés: bajas

Real Madrid: Federico Valverde, Rodrygo, Sergio Ramos, Nacho, Daniel Carvajal.

Alavés: Ely

Real Madrid vs. Alavés: horarios del partido

México - 2:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

¿Dónde VER EN VIVO Real Madrid vs. Alavés?

España | Movistar LaLiga

Argentina | DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil | Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil, Fox Sports App

Chile | ESPN y ESPN Play

Colombia | ESPN y ESPN Play

Costa Rica | Sky HD

Ecuador | ESPN y ESPN Play

México | Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá | Sky HD

Perú | ESPN y ESPN Play

Estados Unidos | ESPN+

Uruguay | ESPN y ESPN Play

Venezuela | ESPN y ESPN Play

