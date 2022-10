El Real Madrid encajó en su decimoséptimo partido de la temporada, tras catorce triunfos y dos empates, su primera derrota de la temporada, 3-2 ante el Leipzig. En declaraciones a Movistar+, Carlo Ancelotti admitió que “la derrota nos molesta”, pero consideró que “es una derrota que no nos hace mucho daño”.

“No hemos estado atentos a balón parado, hemos encajado dos goles en acciones que habitualmente somos más contundentes y desde ahí el partido ha sido más complicado porque ellos han explotado su cualidad a la contra. Hemos estado cerca de empatar, no he visto falta de intensidad ni actitud. Antes o después una derrota tenía que llegar, duele pero afortunadamente menos que otras porque tenemos otra oportunidad para acabar primeros”, dijo Carletto en rueda de prensa.

Lamentó Ancelotti el rumbo que tomó el partido que cambió la idea que habían trabajado para castigar al Leipzig al contragolpe: “Con una derrota aprendes más que con diez victorias seguidas, te vas a focalizar más en lo que no ha salido bien, sobre todo el balón parado defensivo donde habitualmente somos mucho mejores pero puede pasar. El partido lo hemos jugado de una manera que no queríamos, era mejor tener un bloque más bajo y disfrutar de la contra. Ha sido todo lo contrario de lo planteado porque nos marcaron dos que nos hicieron jugar de otra manera”.

El mensaje del técnico del Real Madrid fue de apoyo a sus jugadores, restando importancia a la primera derrota de la temporada.

“Teníamos bajas pero los que han jugado para mí han cumplido, el error ha sido al principio de partido porque con la doble ventaja han jugado como querían. Hemos tenido oportunidades, hemos controlado el partido hasta el 3-1, para remontar hay que tomar riesgos y no han salido bien. No tengo que reprochar nada, los que han jugado han ganado muchos partidos”, sentenció.