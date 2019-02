Real Madrid: Ancelotti confesó que tuvo una “guerra” con Florentino por culpa de Bale

La funesta salida de Carlo Ancelotti del Real Madrid tuvo un culpable: Gareth Bale. Así lo reveló el entrenador italiano en una entrevista en su país.

Todo sucedió cuando Carlo Ancelotti sacó de un partido a Gareth Bale por “egoísta”. Dicha situación incomodó al presidente del Real Madrid.

Carlo Ancelotti reveló que discutió muy fuerte con Florentino Pérez por un cambio de Gareth Bale. (Foto: EFE)

“No todos los futbolistas deben ser buenos, por supuesto. Pero el altruismo en un grupo es ciertamente un factor importante. Y luego, si hay algo que me vuelve loco, es el egoísmo en el campo. Cuando un jugador tiene que pasar la pelota y no pasa. También pagué en primera persona. En Madrid, el motivo de la discusión con Florentino Pérez fue el reemplazo de Bale en un partido en Valencia”, confesó Carlo Ancelotti en el portal "Napolista".

“Tenía que pasarle el balón a Benzema, quien habría marcado un gol sencillo, pero tiró. Lo quité y hubo la guerra. Napoli no es un equipo egoísta. Absolutamente no. Quizás para un atacante el exceso de altruismo sea una limitación. Tal vez. Un poco de egoísmo sirve, pero que no se exagere”, agregó.

Durante su permanencia en el Real Madrid, Carlo Ancelotti consiguió una Champions League, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.