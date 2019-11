En las últimas semanas del fútbol se ha visto manchado por diversos actos racistas en diferentes partes del mundo. En Europa, por ejemplo, estas manifestaciones se han ido acrecentando hasta el punto de ser repetitivas en varios estadios del Viejo Continente. Así, cansado de esta situación, el portero camerunés del Ajax, André Onana, se sumó a las críticas.

► Con Mourinho en el Tottenham: el top 10 de entrenadores mejor pagados en el mundo liderado por Pep Guardiola [FOTOS]

En una entrevista con el medio ‘RMC Sport’, Onana hizo su descargo. El cancerbero aseguró que los clubes ‘’no confían en los porteros negros'’, justificándose en el hecho de que son muy pocos los jugadores como él en Europa que destacan. Eso sí, aclaró que no es solo una percepción suya, sino que “solo hay que verlo” en el día a día.

“Los clubes no confían en los porteros negros. Es una realidad. No lo digo yo, solo hay que verlo. Yo no soy especialista en formación. Seguramente tendrán sus razones”, expresó el ’24′ del Ajax, que en más de una oportunidad enfatizó que no se confía en los porteros de color. Es más, hasta se animó a dar la posible razón de aquello.

“Deben considerar que a los porteros negros les falta concentración”, dijo Onana, sin hacer mención a informes oficiales o datos de alguna organización que respalden su posición. Sin embargo, sus declaraciones han sido respaldadas por miles de usuarios en las redes sociales.

Como se recordará, el jugador del Ajax de 23 años está en la mira de grandes clubes en el mundo. Uno de ellos, y el último en sumarse a la pelea por Onana, es el Real Madrid. Asimismo, el Barcelona también anda tras los pasos del cancerbero y, un poco más lejano, se encuentra el PSG, con un gran capital económico.