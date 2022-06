Antes de que acabe la temporada en Europa, el fichaje de Antonio Rüdiger por Real Madrid era un secreto a voces.. Todo se oficializó a inicios de junio, cuando el club español anunció su incorporación. Con la presentación en el Santiago Bernabéu aún pendiente, el alemán expresó su emoción de convertirse en merengue.

“Estoy muy orgulloso y en este momento aún no me doy cuenta de lo que significa todo esto, porque todavía no he estado en Madrid. Iré con toda mi familia en cuanto acabe esta concentración con Alemania y luego creo que me iré dando cuenta de verdad lo que significa este fichaje por el Real Madrid”, comentó el zaguero, en entrevista con el diario Marca.

Rüdiger, de 29 años, consideró el cambio como uno muy importante en su vida. “Creo que tanto en el fútbol como en la vida todos son capítulos y este es uno nuevo para mí. Obviamente, este nuevo capítulo es muy grande, es un gran paso para mí. Probablemente es el más grande toda mi carrera”, comentó.

Por otro lado, el defensa se refirió en buenos términos al entrenador de Real Madrid, Carlo Ancelotti, que guio al equipo a su decimocuarto título en la Champions League.

“Todo el mundo sabe lo que es Ancelotti en el mundo del fútbol. Es un entrenador top y lo ha vuelto a demostrar ganando LaLiga y la Champions. No necesito hablar mucho sobre él y sólo puedo decir que es un gran honor para mí que un entrenador como Ancelotti me quiera”, apuntó.

El futbolista germano dejó en claro que no le corre a la presión en el Madrid. “Es la historia del Real Madrid. Están acostumbrados a ganar y la mentalidad es esa: ganar. Pero su mentalidad ganadora va con mi carácter”, expresó.

Por último, Rüdiger hizo una promesa, la cual la dirá el día de su presentación ante el público: “Voy a dar mi corazón en cada partido y en cada situación. Eso lo puedo prometer. Voy a dar el cien por cien cada día”.