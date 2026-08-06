Real Madrid hizo oficial el fichaje de Yan Diomande, una de las mayores promesas del fútbol mundial, en una operación que rompe el mercado europeo. El extremo marfileño de 19 años llega procedente del RB Leipzig en un traspaso que alcanza los 125 millones de euros fijos más variables, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club blanco.

La negociación fue rápida y silenciosa, liderada por la dirección deportiva del Madrid, que logró adelantarse a gigantes como el PSG para asegurar a un futbolista que venía de una temporada explosiva en Alemania. Diomande registró 12 goles y 9 asistencias en su primera campaña con el Leipzig, consolidándose como uno de los extremos más desequilibrantes de Europa.

¿Quién es Yan Diomande, el nuevo fichaje del Real Madrid?

Nacido en Abiyán, Costa de Marfil, Diomande tuvo un camino complicado antes de llegar a la élite. Fue rechazado por varios clubes en sus inicios hasta que el Leganés le dio una oportunidad en 2024. Su crecimiento fue meteórico: en menos de dos años pasó de divisiones menores a convertirse en figura en la Bundesliga y mundialista con su selección.

Se trata de un extremo veloz, potente en el uno contra uno y con capacidad para jugar en ambas bandas. Su perfil encaja con la idea de juego del técnico del Real Madrid, que buscaba un atacante vertical capaz de romper líneas y generar desequilibrio constante.

Por qué el Real Madrid pagó una cifra récord por Diomande

El fichaje responde a una apuesta estratégica del club por rejuvenecer su ataque con talento diferencial. La directiva considera que Diomande tiene potencial de superestrella y puede marcar una era en el equipo, incluso por encima de otras inversiones recientes.

Además, su rendimiento en el Mundial y su capacidad de desequilibrio lo colocaron en el radar de los grandes de Europa. Finalmente, el Real Madrid aceleró la operación para evitar una subasta que elevara aún más su precio.

Qué sigue para Diomande en el Real Madrid

El marfileño firmó un contrato de larga duración y se incorporará de inmediato a la disciplina blanca para la temporada 2026-27. Su llegada podría modificar el esquema ofensivo del equipo y abrir interrogantes sobre el futuro de otros atacantes en la plantilla.

Con solo 19 años, Yan Diomande asume el reto más grande de su carrera: triunfar en el Santiago Bernabéu y justificar una inversión histórica que lo coloca desde ya bajo todos los focos del fútbol mundial.