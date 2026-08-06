Por Redacción EC

Real Madrid hizo oficial el fichaje de Yan Diomande, una de las mayores promesas del fútbol mundial, en una operación que rompe el mercado europeo. El extremo marfileño de 19 años llega procedente del RB Leipzig en un traspaso que alcanza los 125 millones de euros fijos más variables, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club blanco.

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