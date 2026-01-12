Redacción EC
Redacción EC

El anunció la salida de como técnico del primer equipo y nombró en su reemplazo a Álvaro Arbeloa. El club comunicó que la decisión fue de “mutuo acuerdo”, tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona (3-2).

En una comunicado difundido en redes sociales, el club madridista agradeció los servicios de Xabi Alonso durante su etapa como entrenador y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos.

“Siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, se puede leer.

Xabi Alonso terminó sacando a Vini del duelo ante Betis (Foto: Getty Images)
Xabi Alonso terminó sacando a Vini del duelo ante Betis (Foto: Getty Images)

Minutos después, el conjunto merengue anunció a Álvaro Arbeloa como el reemplazante de Alonso. “Ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020″, informó el club.

Con ello, Real Madrid espera poner paños fríos a la situación que vive el equipo tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al rival de siempre: Barcelona.

De hecho, Xabi Alonso duró alrededor de seis meses al frente de la institución. Asumió días antes del Mundial de Clubes en junio del 2025 y hoy dice adiós a sus funciones. En el club no estuvieron convencidos de su trabajo y decidieron cortar el proceso.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS