El Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso como técnico del primer equipo y nombró en su reemplazo a Álvaro Arbeloa. El club comunicó que la decisión fue de “mutuo acuerdo”, tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona (3-2).

En una comunicado difundido en redes sociales, el club madridista agradeció los servicios de Xabi Alonso durante su etapa como entrenador y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos.

“Siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, se puede leer.

Xabi Alonso terminó sacando a Vini del duelo ante Betis (Foto: Getty Images)

Minutos después, el conjunto merengue anunció a Álvaro Arbeloa como el reemplazante de Alonso. “Ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020″, informó el club.

Con ello, Real Madrid espera poner paños fríos a la situación que vive el equipo tras la derrota en la final de la Supercopa de España frente al rival de siempre: Barcelona.

De hecho, Xabi Alonso duró alrededor de seis meses al frente de la institución. Asumió días antes del Mundial de Clubes en junio del 2025 y hoy dice adiós a sus funciones. En el club no estuvieron convencidos de su trabajo y decidieron cortar el proceso.