Recién llegado al Real Madrid en el último mercado de fichajes, Luka Jovic aún no ha cumplido con las expectativas que se tenían sobre él en el equipo. Goleador con su selección y con el Eintracht Frankfurt, su exclub, el atacante serbia podría tener su futuro lejos de la ‘Casa Blanca’, pero todavía en la capital española.

Al no haber terminado de cuajar en el esquema táctico de Zinedine Zidane, el Real Madrid no vería con muy malos ojos una posible venta del serbio, aunque esta sea para reforzar a su eterno rival de la ciudad: el Atlético de Madrid, que según ‘OK Diario’, estaría dispuesto a a darle una nueva oportunidad a Jovic en LaLiga.

Del agrado de su entrenador Diego Simeone por su evidente olfato goleador, Jovic tendrá la tarea ahora de analizar si su salida del Real Madrid es lo mejor para su carrera a estas alturas. Y es que luego de sus 27 goles en Alemania con el Eintracht Frankfurt, el delantero de 22 años pasó a sumar apenas dos anotaciones con los ‘merengues’ en 8 partidos.

Pero, ¿qué tan real es que Luka Jovic pueda abandonar el Real Madrid ahora? Pues debido al amplio plantel con el que cuentan y la fuerte inversión que significó su fichaje, la partida del serbio no parece ser algo muy difícil de decidir. O bueno, eso es lo que deja entrever la citada fuente al respecto.

En esta misma línea, Real Madrid no pediría menos de 60 millones de euros por Jovic, considerando que esa fue la cifra que la directiva pagó por hacerse con sus servicios. Sin embargo, cabe mencionar además que no solo el Atlético está interesado en el futbolista, si no también hay otros clubes como el Chelsea, Napoli y Tottenham. ¿Qué pasará con Luka ahora? Solo el tiempo lo dirá.