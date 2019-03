De Jong, Lucas, Zidane... Los gigantes de LaLiga ya mueven ficha

A tres meses de la próxima ventana de fichajes, los gigantes españoles han comenzado las maniobras; con el fichaje de Frenkie de Jong por el Barcelona, la salida de Lucas Hernández del Atlético y el regreso de Zidane al Real Madrid. Con la Liga casi decidida, no hay tiempo que perder.

- Un curso casi decidido -

LaLiga 2018-2019 parece que toca a su fin. Con un colchón de diez puntos de ventaja a diez jornadas del final, el Barcelona se dirige sin freno hacia el título de Liga, y podría lograr un nuevo doblete si consigue la Copa del Rey, cuya final disputa el 25 de mayo contra el Valencia.

Este ambiente de fin de curso se reforzó con la eliminación precoz del Real Madrid y del Atlético en octavos de la Liga de Campeones.

Ambos rivales madrileños acabarán el curso sin títulos mayores, salvo sorpresa mayúscula, por lo que han adelantado la planificación del próximo año, en el que los dos afrontan una reconstrucción complicada.

- Una inversión 'Real' -

El Real Madrid sueña con la reconquista. Tras un invierno desastroso, el ganador de las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones ha tenido que recuperar al líder de la epopeya, Zinedine Zidane, en una temporada convulsa en la que Julen Lopetegui comenzó en el banquillo y le sustituyó Santiago Solari.

Eden Hazard tiene contrato con el Chelsea hasta junio del 2020. (Foto: Reuters)

Con la leyenda de vuelta, la prensa española ya solo habla de posibles traspasos. Desde el último fichaje 'galáctico' de los blancos, el colombiano James Rodríguez, incorporado en 2014 por 80 millones euros, la entidad no ha hecho grandes desembolsos, por lo que tiene una buena cantidad para invertir.

En los últimos seis ejercicios la 'casa blanca' ha acumulado 200 millones de euros de beneficios. Y la prensa española habla de una inversión de 500 millones en fichajes para el nuevo ciclo, incluyendo el traspaso de algunas estrellas, como Gareth Bale.

Club con más ingresos del mundo, además el Real Madrid disfrutará de un contrato de derechos de televisión al alza que entrará en vigor la próxima temporada.

De hecho, ya ha fichado a dos brasileños, el atacante Rodrygo, por 45 millones de euros, y el defensa internacional Eder Miliato, por 50. Pero Florentino Pérez, su presidente, necesita estrellas para compensar la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus.

Kylian Mbappé es el gran sueño de la afición de Real Madrid, pero todo apunta a que su fichaje será complicado. (Foto: EFE)

El más accesible parece Eden Hazard, del Chelsea, y más lejos están los parisinos Neymar y Kylian Mbappé, en el centro de todas las especulaciones.

"Como siempre, con todos los buenos jugadores, estaría contento", subrayó Zidane sobre la potencial llegada de su compatriota. "Pero por ahora no he pedido nada (al presidente), no es el momento", añadió.

- Carrera armamentística -

Tampoco se ha dormido en los laureles el Barcelona, con la llegada del deseado De Jong, estrella del Ajax de 21 años, para la próxima temporada, por el que pagaron 86 millones de euros.

ha contratado, pensando en el futuro, a dos promesas en la defensa, el francés Jean-Clair Todibo y el brasileño Emerson.

Los medios han vuelto a publicar la posibilidad de que la estrella francesa del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann fiche por los azulgranas, pero por el momento ninguna de las partes ha confirmado el interés.

Los 'Colchoneros' sí certificaron el miércoles la pérdida de otro de sus campeones del mundo con Francia, Lucas Hernández, que jugará la próxima temporada en el Bayern Múnich tras el pago de 80 millones de euros.

El capitán Diego Godín, que no ha renovado, y el brasileño Filipe Luis también parecen dispuestos a salir, por lo que la tropa defensiva de Diego Simeone también necesitará una renovación total.