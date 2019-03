Real Madrid – Barcelona se cruzan nuevamente en el Santiago Bernabéu, esta vez por la jornada 26 de la Liga Santander. Ambos viven una realidad diferente, sin embargo, están obligados a conseguir los tres puntos para cambiar el panorama en la tabla de posiciones del torneo español. Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido vía ESPN para toda Latinoamérica; además, si te encuentras en España puedes verlo por Movistar+, Movistar Partidazo en un compromiso que inicia a las 2:45 pm.

El estadio Santiago Bernabéu acoge tres días después un nuevo clásico del fútbol español, sintiendo aún el dolor de la eliminación de Copa del Rey, con un Real Madrid obligado a levantarse para no despedirse de una nueva competición ante un Barcelona acostumbrado a exhibirse en Madrid.

El golpe fue duro de encajar para el madridismo. La bofetada de realidad de dar el máximo y que no llegue para derrotar a tu eterno rival. Un Real Madrid superior en juego en la eliminatoria se quedó a puertas de la final de Copa.

Su falta de gol le condenó en el primer clásico de la sesión continua y está obligado a corregirla si no quiere decir adiós a la segunda de tres competiciones en 72 horas. Y a puertas de una competición a la que vuelve a jugarse el todo o nada, la Champions League.

En la Liga Santander el escenario es otro, porque el Barcelona no está obligado a marcar como en la Copa y, en el peor de los casos, un empate le podría servir para su objetivo. En cuanto al once de Valverde, el técnico se podría plantear hasta tres variaciones, una en cada línea.

El Barcelona tiene una gran oportunidad para asestar un golpe definitivo al Real Madrid en la Liga Santander. Llega a la vigésima sexta jornada con siete puntos de ventaja sobre el segundo, el Atlético de Madrid, y nueve respecto al conjunto madridista, por lo que una victoria de los de Ernesto Valverde, eliminaría a uno de sus dos rivales por el título.

Real Madrid está obligado a vencer al Barcelona para respetar la localía y acortar diferencias en la tabla de posiciones. Composición

Real Madrid vs. Barcelona: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Ceballos, Modric; Bale, Vinicius y Benzema.



FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Luis Suárez y Dembélé.



¿Qué canales transmitirán el Real Madrid vs. Barcelona en vivo y en directo?

Argentina: ESPN

Australia: Radio Barca

Chile: ESPN

Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Francia: beIN Sports Connect, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Internacional: beIN Sports 2 Indonesia, SCTV, beIN Sports Connect

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN 2 Sur

Perú: ESPN 2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido: Premier Sports 1, Eleven Sports 1UK

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect, beIN Sports en Español



¿Cómo ver el Barcelona vs. Real Madrid en España?

Si te encuentras en España, Real Madrid vs. Barcelona será televisado en directo el miércoles 6 de febrero a las 21:00 horas por los canales GOL, La 1 de TVE y TV3 (Catalunya), a través de los operadores TDT, Movistar+, Vodafone, Orange y Telecable, que ofrecen también el partido por Internet y con acceso desde cualquier dispositivo móvil y PC. Además, diferentes canales internacionales ofrecen ver el clásico de España a través de sus plataformas que te presentaremos a continuación.

▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía GOL | Movistar+ (canal 63), Vodafone TV (canal 315), Orange TV (canal 112)



▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía La 1 TVE | Movistar+ (canal 19, Vodafone TV (canal 1), Orange TV (canal 1), Telecable (canal 1)



▷ Live TV para ver Barcelona vs. Real Madrid EN DIRECTO y ONLINE vía TVE 3 (solo Catalunya) | Movistar+ (canal 9), Vodafone TV (canal 9-903), Orange TV (canal 81), Telecable (canal 153)







¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Madrid por Copa del Rey?

Perú: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

México: 13:45 horas

España: 20:45 horas



Últimos partidos del Real Madrid

09/02/19: Atlético Madrid 1-3 Real Madrid – Liga Santander

13/02/19: Ajax 1-2 Real Madrid - Champions League

17/02/19: Real Madrid 1-2 Girona - Liga Santander

24/02/19: Levante 1-2 Real Madrid – Liga Santander

27/02719: Real Madrid 0-3 Barcelona – Copa del Rey



Últimos partidos del Barcelona

10/02/19: Athletic Club 0-0 Barcelona – Liga Santander

16(02/19 Barcelona 1-0 Real Valladolid – Liga Santander

19/02/19: Olympique Lyon 0-0 Barcelona – Champions League

23/02/19: Sevilla 2-4 Barcelona – Liga Santander

27/02719: Real Madrid 0-3 Barcelona – Copa del Rey