Real Madrid - Barcelona EN VIVO: ¿Cómo ver por Internet el clásico español? | El Real Madrid y el FC Barcelona se han citado este miércoles 27 de febrero por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey, y el sábado 2 de marzo por la fecha 26 de LaLiga Santander, dos choques en la cumbre que podrían resultar muy dispares a juzgar por los cuatro clásicos disputados en la primavera de 2011, donde fue empate en la Liga, triunfo blanco en la final de la copa, y clasificación blaugrana a la final de la Champions League. Para ver fútbol en vivo por internet, como este cotejo, te enseñamos lo que tienes que buscar y qué apps móviles descargarte.

El partido de vuelta de Copa del Rey entre el Real Madrid - Barcelona el miércoles pone a España como "capital mundial del fútbol", aseguró el técnico del Real Madrid, Santiago Solari, añadiendo que no hay miedo a Leo Messi, capitán del FC Barcelona, que atraviesa un gran momento en la temporada.

Dejará huella el clásico para Real Madrid y FC Barcelona. Los de Santiago Solari en una Copa del Rey a la que esta campaña sí se le concedió importancia, como el camino más corto a un título en un curso repleto de irregularidad. Dos duelos ante el eterno rival que marcarán el camino con la opción de quedar sin opciones en dos competiciones y tener que jugarse el todo o nada, un año más, a su torneo predilecto, la Champions League.

En una década de asaltos del FC Barcelona al Bernabéu con recitales de Messi, hasta nueve victorias en 16 encuentros en todas las competiciones por solo cuatro triunfos del Real Madrid, los de Solari quieren voltear la historia y acceder a la final de Sevilla, ciudad donde derrotó precisamente al conjunto azulgrana en su última conquista de la Copa del Rey, en 2013.



¿Cómo ver el Real Madrid - Barcelona por Internet?

Para ver fútbol en vivo online hay muchas maneras desde tu celular. Como se sabe, Real Madrid - Barcelona será transmitido por DirecTV Sports para todo Latinoamérica; sin embargo, el canal internacional cuenta con su aplicación móvil DirecTV Sports Play que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

¿Cómo ver el Real Madrid - Barcelona por Copa del Rey en app móvil?

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía TVE

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía DirecTV Sports

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía beIN Sports

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía Sky

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía DAZN

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Barcelona vs. Real Madrid vía Bet365

Real Madrid - Barcelona: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por Copa del Rey

Real Madrid: Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo (o Reguilón) - Modric, Casemiro, Kroos - Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius (o Bale).

Entrenador: Santiago Solari (ARG).

FC Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Rakitic, Busquets, Sergi Roberto - Messi, Luis Suárez, Dembelé.

Entrenador: Ernesto Valverde.



Real Madrid - Barcelona: ¿A qué hora es el partido?

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

España: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Francia: 21:00 horas

Japón: 05:00 horas (jueves 28 de febrero)



Real Madrid - Barcelona: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por Copa del Rey?

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Australia Radio Barca

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada, DAZN, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica Sky HD

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador Sky HD

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Italia DAZN

Japón DAZN

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España Gol, TVE La 1, TV3

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 9, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 1, beIN Sports HD 12, beIN Sports HD 3

Reino Unido Eleven Sports 2 UK

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid - Barcelona: Últimos partidos de FC Barcelona

06/02/19 CDR Barcelona 1 - 1 Real Madrid

10/02/19 PRD Athletic Club 0 - 0 Barcelona

16/02/19 PRD Barcelona 1 - 0 Real Valladolid

19/02/19 ULD Olympique Lyonn 0 - 0 Barcelona

23/02/19 PRD Sevilla 2 - 4 Barcelona

Real Madrid - Barcelona: Últimos partidos de Real Madrid

06/02/19 CDR Barcelona 1 - 1 Real Madrid

09/02/19 PRD Atlético Madrid 1 - 3 Real Madrid

13/02/19 ULD Ajax 1 - 2 Real Madrid

17/02/19 PRD Real Madrid 1 - 2 Girona

24/02/19 PRD Levante 1 - 2 Real Madrid