Real Madrid: Benzema recibió respaldo de Zidane y Cristiano pese a su mal momento

El tema Karim Benzema genera polémica entre propios y extraños. El delantero francés atraviesa una de las temporadas más duras de su carrera y es que su eficacia frente al arco rival no es la esperada. En la temporada 2017-18 lleva jugados 37 encuentros con la camiseta blanca, anotando apenas 9 goles y 8 asistencias: números preocupantes para un ‘9’ del Real Madrid.

A quien no parece preocuparle en lo mínimo la ‘sequía’ del francés es a Zidane, quien lo ha respaldado en diferentes ocasiones y se ha hecho merecedor de diversas críticas. Según el diario ‘El Confidencial’ de España, Cristiano Ronaldo apoya a que no se toque a Benzema y es que los mejores momentos del luso sucedieron cuando al lado tuvo al ex Olimpique.

Benzema cuenta con el apoyo de su entrenador y con el del mejor jugador del club, pero esto no es obstáculo para que grandes equipos del continente como Arsenal y Borussia Dortmund estén dispuestos a pagar por sus servicios.

Cabe mencionar que el delantero renovó con el club blanco hasta el 2021, mejorando su contrato en 9 millones de euros, además de una escandalosa cláusula de 1000 millones.