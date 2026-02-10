Real Madrid busca fichar a mundialista argentino para la siguiente temporada

Desde hace un tiempo ya se conoce que Real Madrid está interesado en fichar a un central de cara a la siguiente temporada y, según los nombres disponibles o en el radar, ya tiene a su siguiente objetivo: un mundialista argentino.

Real Madrid vs. Mónaco por Champions League. (Foto: AFP)

Se trata de Gabriel Cristian ‘Cuti’ Romero, futbolista de 27 años que actualmente milita en Tottenham. Como se sabe, ya con anterioridad se ha hablado de que el jugador busca salir de los ’spurs’ debido a que ya no se siente tan contento con el equipo.

“El Real Madrid quiere a un jugador que no pudo fichar el Atlético el verano pasado. Es un fichajazo. Se habló de que venía al Atleti y luego no llegó. Es el Cuti Romero. Es un jugador descomunal, como todos los centrales argentinos, que van hasta el límite pero sin pasarse”, explicó el periodista Eduardo Inda en el programa ‘El Chiringuito’.