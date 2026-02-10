Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Real Madrid vs. Mónaco por Champions League. (Foto: AFP)
Real Madrid vs. Mónaco por Champions League. (Foto: AFP)
Por

Desde hace un tiempo ya se conoce que Real Madrid está interesado en fichar a un central de cara a la siguiente temporada y, según los nombres disponibles o en el radar, ya tiene a su siguiente objetivo: un mundialista argentino.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Link TV, Táchira vs The Strongest por internet: hora, canal TV y cómo ver partido por Copa Libertadores
Fútbol mundial

Link TV, Táchira vs The Strongest por internet: hora, canal TV y cómo ver partido por Copa Libertadores

Manchester City prepara 115 millones de euros para fichar a un jugador “de moda”
Fútbol mundial

Manchester City prepara 115 millones de euros para fichar a un jugador “de moda”

Real Madrid busca fichar a mundialista argentino para la siguiente temporada
Fútbol mundial

Real Madrid busca fichar a mundialista argentino para la siguiente temporada

Lesión de Guillermo Viscarra pone en alerta a Bolivia
Fútbol mundial

Lesión de Guillermo Viscarra pone en alerta a Bolivia