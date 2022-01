Conforme a los criterios de Saber más

En el Real Madrid han jugado cracks, estrellas, galácticos… pero Luka Modric es un mago. De perfil bajo, quien es conocido como el ‘Cruyff de los Balcanes’, ha escrito su propia historia a puño y letra en la ‘Casa Blanca’, una historia que -a sus 36 años- aún no tiene un remate tan cercano. El gol del croata en la final de la Supercopa de España es la prueba patente de su incuestionable vigencia.

Romper la igualdad en la definición del título en Riad ante el Athletic Club no fue una misión nada fácil para el Real Madrid. Sin embargo, cuando ya se agotaban los minutos del primer tiempo apareció el líder más veterano del equipo merengue para iniciar el trayecto triunfal en Arabia Saudita.

Luka Modric, con la exquisita clase que le caracteriza, remató perfectamente con la derecha luego de una gran jugada individual de Rodrygo y celebró, con una sonrisa de oreja a oreja, el primer gol de la escuadra blanca. Y no uno cualquiera.

Según datos de Mister Chip, el volante croata -con 36 años y 129 días- se convirtió en el goleador más veterano en toda la historia de la Supercopa de España, superando a Aduriz y Raúl García, que anotaron en el certamen con 34 años y 187 días.

Este es el gol número 29 de Modric desde que fichó por el Real Madrid en agosto del 2012 . Solo costó 35 millones y cada euro ha valido la pena, incluso se queda corto. Y es que, con mucho esfuerzo, el croata se ha convertido en una figura indiscutible del equipo español y hasta hoy, luego de 10 años, lo sigue siendo.

De hecho, el ‘Mago’ ha firmado su decimoctavo título con el club merengue, siendo cuatro las Supercopas de España con festejo final contando la de este domingo. Así, se confirma que las andanzas victoriosas del ‘10′ madridista se mantienen a pleno.

- Vigencia incuestionable -

Mucho se ha hablado del futuro de Luka Modric en los últimos años. Su nombre ha sido vinculado con la liga de China, Japón, MLS, entre otras. Pero lo cierto es que el croata merece colgar los chimpunes en el Real Madrid como todo un ídolo.

No es de hablar mucho, pero en el campo siempre lo hace. Sin exagerar, el volante balcánico es una leyenda viviente del fútbol. El Balón de Oro del 2018 -merecido para muchos, como para otros no- le respalda totalmente. Y es que sus grandes actuaciones aún no tienen fecha de expiración.

Si bien se pensaba que esta temporada iba a estar más en la banca de suplentes que en el campo, la realidad es totalmente distinta. Modric ha jugado 14 partidos en LaLiga, todos como titular; dos en la Supercopa desde el arranque; y seis en la Champions League, cinco en la alineación inicial. Carlo Ancelotti es consciente de que el volante veterano, con toda la experiencia que carga encima, es un arma indispensable en su esquema.

Aún así, Real Madrid dudó más de lo debido en la última renovación de contrato de su ‘10′. De hecho, la ampliación de su vínculo solo ha sido por un año. Y el tiempo le está dando la razón. Con nuevas figuras emergiendo en el equipo como Rodrygo, Vinicius, Valverde, Camavinga, entre otros, el mediocampista de 36 sigue siendo el dueño de su lugar y no duda en ayudar a estos jóvenes a explotar su talento.

La edad es solo un número. Muy cerca de los 37 años y con el enorme talento que aún apremia, todo hace indicar que Modric seguirá en el Real Madrid en el 2023. En el Santiago Bernabéu apoyan la moción y solo será cuestión de que el club se ponga manos a la obra. Sin dudas, la continuidad del croata es la mejor decisión que se puede tomar en beneficio del madridismo.

