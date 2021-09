La alegría se siente en el Santiago Bernabéu. Real Madrid se encuentra en lo más alto de la tabla con 16 puntos. Los merengues se enfrentarán a Villarreal por la séptima jornada de LaLiga Santander, por lo que Carlo Ancelotti brindó declaraciones a la prensa antes del duelo. En las mismas se refirió a varios jugadores de su plantilla como Eden Hazard, Marco Asensio y Karim Benzema, así como un comentario a la actualidad del FC Barcelona.

El entrenador italiano elogio a su máximo artillero Karim Benzema: ”Creo que por lo que está haciendo y por lo que hizo la pasada temporada tiene que estar en la lista de los jugadores que pueden ganar el Balón de Oro. Dicho esto, Karim tiene tiempo para ganarlo, no es su última temporada. Es como el vino, cuanto más viejo, mejor es”.

Eden Hazard no jugó ante el Mallorca y podría jugar ante Villarreal. ”Hazard se está entrenando bien, no tiene problemas y ha recuperado bien tras el partido ante el Valencia. Si está al cien por cien de su condición no le puedo garantizar jugar todos los partidos, a ninguno de la plantilla se lo puedo decir porque para preservar de lesión le puedo dar descanso. Lo importante es que está bien”, sostuvo el DT blanco.

Marco Asensio anotó un hat-trick en el último partido del Real Madrid en su primera titularidad y Ancelotti no dudo en destacar la relevancia que tiene el español dentro de la plantilla: “Marco era importante antes del partido, sin haber jugado, y lo es después de un partido en el que mostró su calidad y la habilidad de poder jugar en una posición distinta. Para nosotros es un jugador muy importante de la plantilla”.

Respecto al Barca, Carletto señalo “Miro los partidos porque me gusta el fútbol, no estoy contento de ver a un equipo pasarlo mal. Lo estudio, hago una evaluación y me focalizo en mi equipo, me gustan los partidos. No estoy contento de que a un equipo no le salgan bien las cosas. Ni al Barcelona ni a cualquier otro equipo”

Carlo Ancelotti respecto a Villarreal

”Vamos a enfrentarnos a un equipo que tiene mucha calidad, experiencia, buena organización, la costumbre de jugar partidos a nivel alto. Es un partido muy importante en el que para ganar tienes que hacer todas las cosas muy bien”, valoró.