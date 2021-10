Real Madrid es uno de los candidatos al título de LaLiga Santander, luego de encontrar un buen rendimiento de la mano de algunas figuras a nivel individual, como Karim Benzema y Vinicius. No obstante, las miradas siguen puestas en las estrellas que todavía no logran consolidarse, tal es el caso de Eden Hazard.

El habilidoso volante no encuentra su mejor forma futbolística y desde hace un tiempo se rumorea que no seguiría en el club. Carlo Ancelotti, actual técnico de los ‘Merengues’, se refirió al tema y no fue nada contemplativo con el jugador, durante la conferencia de prensa que realizó este viernes.

“Nunca en mi carrera como entrenador forcé a un futbolista que quiere irse a quedarse. En mi opinión personal, no hay duda en este caso. Si es que un jugador quiere salir, va a salir. No hay interrogantes en eso”, explicó el DT italiano respecto al caso de Eden Hazard.

Recordemos que Real Madrid tiene contrato con el deportista hasta el 30 de junio del 2024, luego de comprarlo por 115 millones de euros al Chelsea en 2019. La cotización del ‘Duque’ ha disminuido mucho desde ese momento, aunque una posible venta igual podría traer algo de ingresos económicos al club español.

¿Cuántos partidos lleva Eden Hazard esta temporada?

La temporada arrancó bien para Eden Hazard, dado que supo sumar apariciones como titular en LaLiga Santander y parecía recuperar su mejor nivel, pero nuevamente las molestias físicas lo fueron alejando de las canchas poco a poco.

En el torneo liguero, el volante belga suma ocho apariciones (cuatro como titular) y tuvo la oportunidad de jugar en una ocasión en la Champions League. Además, acumuló cuatro presentaciones con la selección de Bélgica, entre Eliminatorias Qatar 2022 y la UEFA Nations League.