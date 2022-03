Novedades en la ‘Casa Blanca’ a días de retomar la actividad en LaLiga Santander. “El Real Madrid C. F. comunica que nuestro entrenador Carlo Ancelotti ha dado resultado positivo en COVID-19″, dice la nota oficial difundida mediante la página web y replicado en todas sus cuentas de redes sociales.

El técnico, que dirigió el entrenamiento el martes, dio positivo en uno de los controles rutinarios que el club hace a equipo y empleados. De ese modo, el estratega italiano se ha aislado en su domicilio y está por ver si podrá acudir con el equipo al partido liguero del próximo sábado contra el Celta en Vigo.

En caso de no poder dirigir al Real Madrid en Balaídos, su lugar lo ocuparía su hijo y segundo, Davide. Eso sí, Ancelotti estaría apto para la siguiente cita del primer equipo. Los merengues viajan también la próxima semana a Londres para enfrentarse al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Más detalles

De acuerdo con información del diario AS, el técnico sintió algunos síntomas relacionados con la COVID-19. Entonces, en las pruebas de rutina se confirmó el contagio. Recuerda la fuente citada que ya no es obligatorio hacer el confinamiento, pero ‘Carletto’ se ha marchado a casa, pues no quiere arriesgar.

La casi segura ausencia de Ancelotti en Balaídos puede significar un golpe anímico para el vestuario, pues viene de perder 0-4 contra Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu. De hecho, vencer a Celta será clave para recuperar la confianza y, sobre todo, para afrontar el duelo ante los ‘Blues’ en la Liga de Campeones.

Otros casos en el Madrid

Después de tres meses se registra un caso de coronavirus en el club merengue. Eduardo Camavinga, Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Federico Valverde fueron algunos de los casos. Para ser más precisos, Luka Jovic fue el último y repitió tras dar positivo en 2020. En más, no hubo novedades al respecto hasta este miércoles.