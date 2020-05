Para los hinchas madridistas fue un sueño; para los turineses, una pesadilla. La final de la Champions League de hace tres años en Cardiff trajo consigo una nueva ‘Orejona’ para el Real Madrid, mientras que la Juventus perdió nuevamente una final de Europa. Ahora, ¿qué pasó exactamente en ese encuentro? Giorgio Chiellini ha hablado de ello.

En esa fecha, Juventus - que era dirigido por Massimiliano Allegri - no mostró su mejor versión. Mario Mandzukic descontó, pero su golazo de ‘chalaca’ no alcanzó para los italianos. A través de su autobiografía, Chiellini ha recordado el choque contra los merengues que lo dejó sin su ‘Orejona’.

“Se ha hablado mucho sobre Cardiff en la famosa final de la Champions perdida ante Real Madrid. Bueno, no pasó nada extraño. Solo estábamos cansados. ¿Por qué habríamos dejado de luchar después de llegar al empate? ¿Para qué? No estábamos perdiendo 3-0 e incluso así no habría tenido sentido", fue lo que indicó Chiellini.

La Champions, deuda de Chiellini

Además, el internacional con la Selección de Italia desmintió cualquier tipo de discusión que hubiese en el vestuario bianconero, como lo sostuvo en su momento la prensa italiana.

“Nada sensacional sucedió durante el descanso. Nadie peleó. Perdimos porque estábamos exhaustos. Las finales siempre llegan demasiado tarde para nosotros. Estábamos extremadamente agotados después de la primera mitad”, añadió.

También, en este partido entre Real Madrid y Juventus fue expulsado el colombiano Juan Cuadrado por un pisotón a Sergio Ramos. La ‘Vecchia Signora’ no levanta la Champions League desde la temporada 1995-96.

