Claudio Pizarro ha desarrollado gran parte de su carrera europea en Alemania, donde es considerado como ídolo. El delantero, que también jugó en el Chelsea de Inglaterra, admitió que en el camino tuvo propuestas interesantes procedentes del fútbol español.

Antes de emigrar al ‘Viejo Continente’, el Real Betis tocó la puerta del atacante, pero este eligió al Werder Bremen. Luego, cuando mostró sus credenciales con los ‘Lagartos’, el delantero también tenía chances de sumarse al Real Madrid y terminó firmando por el Bayern Munich.

En un diálogo vía Instagram con Daniela Butrón, hija del portero de Alianza Lima, el ‘Bombardero de los Andes’ brindó detalles de las elecciones que realizó en aquellos momentos específicos de su carrera.

“En esa época el Betis tenía muy buen equipo con Denilson, pero al final decidí venir al Bremen. Siempre pienso que fue una buena decisión, pero es raro que me decidiera por Alemania en lugar de ir a España donde podía hablar español”, apuntó Pizarro.

“Creo que en parte fue porque mi papá y mi representante Carlos Delgado vinieron para acá y habían tenido relación con los dirigentes (del Bremen). Me dijeron que era un club serio. El otro club no era tan serio”, dijo el peruano sobre los ‘béticos’.

Posteriormente, Pizarro habría recalado en el Bernabéu al mismo tiempo que Zinedine Zidane, el fichaje “galáctico” del Real Madrid aquel año de 2001. Claudio, entonces, habría competido con Raúl González y Fernando Morientes.

“Tenía 22 o 23 años, terminaba mi contrato con el Bremen y yo ya sabía que había hecho muy buenos años. Muchos clubes estaban interesados en mí”, rememoró el veterano jugador, que volvió a delegar su futuro en su padre y su representante.

“Me los encontré en Lima y me sacaron un papel con cinco equipos, y no me lo podía creer. Uno de ellos era el Real Madrid, pero al final me decidí por el Bayern Munich porque la oferta era mucho mejor y ya conocía la liga alemana. En el Real Madrid había jugadores de mucha jerarquía e iba a jugar muy poco”, explicó.

