No va más. Quién no recuerda al Gareth Bale que llegó al Real Madrid - que ahora pasa en cuarentena por el coronavirus - de cara a la temporada 2013-14. El delantero galés tuvo dificultades ya que su club en ese entonces, Tottenham, no lo dejaba salir, pero el presidente Florentino Pérez dio con la fórmula para tener en el Bernabéu a un nuevo ‘galáctico'.

No obstante y pese a su gran primera campaña, el nivel de Gareth Bale en Real Madrid ha ido de más a menos. Ya no es el mismo de antes, no trasciende, se la pasa lesionado y por ello la dirigencia le ha bajado el dedo, abriéndole la puerta de salida. Así lo afirma el diario AS y el COVID-19 tendría mucho que ver.

El citado medio de la capital española menciona a través de su edición digital que Real Madrid “se prepara para separar su camino y de Bale en el verano europeo que viene". La propagacion del coronavirus “afecta deportiva y económicamente al club”, por lo que el galés tendrá que salir.

Real Madrid pagó 101 millones de euros por Gareth Bale

Y es que la ‘Casa Blanca’, a causa de la enfermedad que ha causado miles de muertes en Europa, también ha perdido cuantiosas sumas de dinero. Tiene que liberarse de manera económica y por ello el ex de los ‘Spurs’ será uno de los sacrificados, según el citado medio.

El contrato del internacional con la Selección de Gales va hasta mediados de 2022 y su representante, Jonathan Barnett, comentó en varios oportunidades que el deseo del jugador es hacer respetar su vínculo con los merengues.

Hay que tener en cuenta que el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, cuenta poco con Gareth Bale. Por ejemplo, no lo usó para el Clásico y en la ida de octavos de la Champions League contra Manchester City tan solo lo puso 15 minutos.