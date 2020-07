Cristiano Ronaldo dejó Real Madrid en la temporada 2018/19, desde entonces, las críticas sobre el equipo no cesaron. La falta de un goleador y de un referente son etiquetas que no se observaron en el plantel; sin embargo, esta temporada todo cambió. Sergio Ramos tomó de manera firme el timón y Karim Benzema aportó la cuota goleadora.

Luka Modric conversó con el medio croata ‘Sportske Novosti’ sobre la temporada blanca y reveló que sabía que el club se levantaría tras la partida de Cristiano.

“No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones”, señaló el mediocampista.

Y añadió de manera contundente: “Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte”.

Aún queda mucho camino por recorrer

El madridista croata, de 34 años, está convencido de que tiene por delante varios años más de buen fútbol y espera cerrar su carrera en el Real Madrid.

“Siento de forma convincente de que tengo en las piernas todavía varios años de verdadero fútbol. Y estoy seguro 100 % de que todavía quiero jugar...”, dijo Modric en declaraciones al deportivo croata ‘Sportske Novosti’ en su edición de hoy.

El principal deportivo croata ha proclamado a Modric, capitán de la selección croata, como el mejor jugador en la historia del fútbol croata, tras una elección organizada por varios expertos y los aficionados del país balcánico.

“Espero derribar también el estereotipo de que en el Real no se puede terminar la carrera después de los 34/35 años. Me sacrifiqué mucho para llegar al Real, pasé de todo y no desistiré fácilmente. Lucharé sobre el terreno para merecer quedarme”, aseguró el jugador.

