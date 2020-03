Sin fútbol hasta nuevo aviso -por la expansión del coronavirus-, el estadio Santiago Bernabéu se ha dirigido a todos los fanáticos del Real Madrid y el mundo. Mediante un emotivo video, el famoso coloso ha hecho un llamado a la conciencia.

“Hola madridistas, soy el Santiago Bernabéu. Hace ya días que tuve que cerrar mis puertas. Se hizo por ustedes, por mi familia, sabiendo que no se iba a volver a ver en un tiempo, todavía inconcreto”, inicia el contenido.

Enseguida, el estadio de Real Madrid ha recordado las visitas que recibe por parte de fanáticos que llegan a la capital española desde todas partes del planeta.

“Ya no recibo visitas, esas que venían de todas partes del mundo, siempre me he sentido orgulloso de no conocer fronteras. Ya no veo esas caras de asombro cada vez que veías y recorrías mi interior, mis recuerdos, nuestra historia”, dice la locución en el video.

El coloso de los blancos también pidió a los millones de fanáticos que acaten las medidas dispuestas para que el tiempo de retomar las actividades habituales sea menor, para ello apeló a los valores que caracterizan a la institución.

“Ahora solo escucho el eco y aunque no está siendo fácil, te pido que te quedes en casa, para que puedas volver cuanto antes, aquí, a tu otro hogar. Es tiempo de ensalzar nuestros valores más que nunca: la solidaridad, el trabajo en equipo y nunca rendirse, no lo vamos a hacer…volveremos”, concluye.