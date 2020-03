El plantel del Real Madrid está en cuarentena desde el pasado 12 de marzo, luego del positivo del basquetbolista Trey Thompkins. Luego de que se confirmara esa noticia, todo el personal de la institución tenía la orden de quedarse por 15 días en sus casas. No obstante, el serbio Luka Jovic viajó a su país el pasado jueves, e incluso la prensa de ese país informó que se lo vio de fiesta. ¿Qué exactamente pasó?

El jugador explicó que viajó a Belgrado “con el permiso del club porque mi test dio negativo. Por eso decidí viajar a Serbia, para ayudar y dar apoyo a nuestra gente, además de estar cerca de mi familia", explicó el delantero a través de sus redes sociales.

“Al llegar Serbia, me hicieron el test y salió también negativo. Me da mucha pena que algunas personas no hayan cumplido profesionalmente con su trabajo y no me hayan dado instrucciones concretas de cómo debía comportarme durante mi aislamiento. En España está permitido acudir a hacer la compra o adquirir productos en farmacias, lo que no ocurre aquí. Pido perdón a todo el mundo si de alguna manera he hecho daño o puesto peligro a alguien. Espero que juntos podamos superar todo esto. Todo mi apoyo, Serbia, saldremos todos juntos”, afirmó.

Según informan varios los periódicos serbios Informer y Blic Jovic fue denunciado por la policía de Belgrado al verle paseando por las calles de la ciudad acompañado de una joven.

Viajó por recomendación médica

Según adelanta ‘La Vanguardia’ de España, por medio de fuentes del Madrid, Jovic viajó a su país por prescripción médica ordenada por el jefe de los servicios del club, el croata Niko Mihic, quien recomendó al jugador, que está pasando una depresión, pasar el confinamiento en su casa de Serbia. Jovic, separado de su esposa, tiene un hijo de pocos meses que vive en la casa de los padres del jugador.





