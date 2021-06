Thibaut Courtois está defendiendo el arco de la selección belga en la Eurocopa, pero el ‘1’ tuvo un espacio para recordar a sus compañeros en Real Madrid. El jugador del club español ha sido el protagonista de una conversación en la que tuvo que responder asuntos relacionados con la interna de la ‘Casa blanca’.

Desde los jugadores que mejor se visten, pasando por los más bromistas hasta llegar a los que se enojan cuando pierden. Así, el guardameta desveló que “Marcelo es muy bueno técnicamente”. Aunque el lateral brasileño no es el único porque también incluyó a Toni Kroos, Luka Modric y, por su puesto, a su compatriota Eden Hazard.

Pasando a los temas que no tienen nada que ver con el juego, el ex Chelsea confesó quiénes son los que mejor ropa usan. “Marco Asensio viste bien y Sergio Ramos tiene estilo... Creo que para los amantes de la moda tiene un buen estilo. Puede que no siempre sea lo que yo me pondría, pero a menudo viene de todos modos bien vestido. Mariano Díaz también, Dani Carvajal…”

Enseguida, Courtois señaló a Marcelo y Sergios Ramos (hoy fuera de Real Madrid) como los más divertidos. “Les gusta hacer bromas. Creo que al final hay un vestuario con pequeños piques entre nosotros mismos, cuando hacemos rondos, con los cañitos y todo eso, así que divierte”, manifestó en el diálogo con Telefoot.

También hay una mención honrosa para Toni Kroos, quien viralizó algunas de sus respuestas a través de las redes sociales. “Sus respuestas son secas y divertidas. No diría que es el más divertido, pero en sus mensajes a menudo me río”, comentó el ex futbolista del Atlético de Madrid.

El portero belga dejó al descubierto a los jugadores a los que les cuesta perder. “Modric, Nacho y Carvajal. Cuando jugamos partidillos sacamos la foto de los ganadores y les decimos ‘vinagres’ porque se enfadan un poco. Son los tres a los que menos les gusta perder”.

Y Courtois, en el cierre, se incluyó en el grupo de los jugadores que más tiempo pasan usando el teléfono celular. “Yo soy uno, lo admito. Modric también lo usa mucho. Si vas al vestuario después del partido o después del entrenamiento y miras hay 20 jugadores así”.