Real Madrid no atraviesa su mejor momento futbolístico, y los hinchas confían en que la situación se enderece tras las pequeñas vacaciones por festividades. Uno que dio que hablar fue Dean Huijsen.

El defensor español pasó la Navidad con su familia en Dubái, en donde tuvo la oportunidad de interactuar con animales exóticos.

En las últimas horas se viralizó un video en el que Huijsen reta en fuerza a un tigre, en el clásico juego de jalar la cuerda.

Claramente el futbolista de 20 años es derrotado con facilidad por el felino.