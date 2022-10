Al término del primer tiempo, las estadísticas en tiempo real marcaban lo siguiente: el Barcelona era dueño del balón (62% sobre 38%) y había dado más pases entre sí (316 sobre 196), sin embargo el que mandaba en el marcador era el Real Madrid. Los blancos estaban ganando por 2-0 que a la postre se convertiría en un 3-1 que desató la algarabía en la capital española al mismo tiempo que hacía incrementar la crisis en Cataluña.

Los goles de Karim Benzema, Federico Valverde y Rodrygo, además de hacer inútil el descuento de Ferrán Torres, demostraron que el Real Madrid es el mejor equipo de fútbol del mundo en estos momentos y no necesariamente por tener más la posesión de la herramienta más importante en el juego: el balón.

Porque para ganar lo único que se necesita es meter el esférico en la portería rival. De ahí, los caminos los eligen cada uno de los clubes. Y el actual campeón de Europa apenas necesitó ocho disparos (cuatro a portería) para anotar tres goles, mientras que del otro lado el Barza, el equipo que suele construir las jugadas en base a la paciencia -a veces obligada por la carencia de ideas en ataque- tuvo 18 remates (cinco al pórtico de Andriy Lunin) para marcar una sola vez.

Real Madrid vs. Barcelona: las estadísticas del partido.

El Real Madrid se llevó el clásico a punta de jerarquía en cada una de sus líneas y se quedó también con la punta de la Liga española. En nueve fechas jugadas, los merengues sumaron 25 puntos, tres más que su más cercano perseguidor, el Barcelona. Además, son el equipo con más goles a favor (22, uno más que los catalanes).

Los cruces entre los más grandes de España hace años están teñidos de blanco. Y no solo por la grandeza del club más campeón de Europa, sino también por lo que se ve en el campo de juego. De acuerdo a los datos del estadístico español Míster Chip, el elenco merengue ha ganado seis de los últimos siete clásicos oficiales que se han jugado. ¿Amistosos? Esos son partidos de preparación, de prueba.

Dos goles ‘Made in Madrid’

Mientras el Barcelona desgastaba el cuero del balón con tantos pases intrascendentes, el Real Madrid pegó primero con un gol construido en apenas cuatro toques. Simple y efectivo. A los 11 minutos de juego, en medio de una presión del equipo de Xavi, Carvajal jugó largo desde su área hacia Vinícius. El brasileño pivoteó para Toni Kroos que conjugado varios metros ante la marca pasiva de Sergio Busquets, esperó al propio ‘Vini’ y lo puso a correr con un pase al vacío. El brasileño recibió, enfiló hacia el arco rival pero su remate se encontró con la humanidad de Ter Stegen. El rebote le quedó a Karim Benzema, quien no desaprovechó la oportunidad.

El francés, quien posiblemente reciba el Balón de Oro 2022 este lunes 17 de octubre, acabó con su mala racha de cinco partidos sin poder marcar. El ‘Gato’ aún está lejos de ser el ‘Pichichi’ del torneo, pero con su tanto abrió el marcador en un partido que puede ser un envión anímico para el conjunto de Carlos Ancelotti.

Tabla de posiciones de la Liga de España.

El segundo gol, de Federico Valverde, solo necesitó seis toques , incluyendo el error garrafal de Eric García. Las individualidades, la jerarquía de sus atacantes y los fallos defensivos increíbles en el Barza se confabularon para el gol que dio tranquilidad en el banco madridista.

“Estamos en construcción”, se justificó pospartido Xavi Hernández, el entrenador que llegó al Camp Nou en noviembre de 2021. El Barza hoy es eso: un equipo que aún está construyendo sus bases tras la salida de su máxima estrella, Lionel Messi. Pero el Real Madrid no. El campeón de Europa no necesita construcciones para ser el mejor. No hace falta el ‘tiki-taka’ para ganar. El juego simple implantado por Ancelotti es suficiente.





