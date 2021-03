Eden Hazard sigue dándole dolores de cabeza a Zinedine Zidane. A pesar de los esfuerzos, el delantero belga no estaría en el duelo de este domingo entre Real Madrid y el Atlético de Madrid por la jornada 26 de LaLiga Santander. Y es que hasta el momento, el futbolista no ha logrado realizar trabajos con el equipo, dejándolo fuera del once titular y pendiendo de un hilo de la lista definitiva para dicho encuentro.

Hazard está a punto de cumplir un mes de su última lesión, la décima desde que llegó al club blanco en junio de 2019. El pasado 3 de febrero, con un problema muscular en el recto anterior izquierdo, sufrió una nueva rotura que lo iba mantener fuera entre tres semanas y un mes. Sin embargo, ya ha alcanzado el tiempo máximo de recuperación en el panorama menos optimista, y sigue sin poder entrenar con el equipo, lo que no son buenas noticias pensando en su incorporación definitiva.

En el entrenamiento de este lunes en Valdebebas, pensando en el ‘Derbi de Madrid’, no estuvo presente. El belga se quedó en el gimnasio junto a Carvajal, quien también lleva una lesión prolongada. Se esperaba que al menos pudiera estar en una parte de la sesión, luego de que el último sábado realizara trabajos especializados de gran intensidad. Un panorama que hacía pensar en un posible regreso, pero no será así.

El objetivo de Zindane era tenerlo disponible, aunque no al 100% para el derbi del 7 de marzo en el Wanda Metropolitano. De acuerdo con información del diario AS, ya es seguro que no será titular y su presencia en el banquillo no está asegurada.

Cabe resaltar que Hazard fue incapaz de jugar el derbi en la primera vuelta en Valdebebas, aunque los blancos se la arreglaron bastante bien sin él, ganando por 2-0 con un tanto de Casemiro y un autogol de Oblak. El delantero apenas ha podido disputar 13 partidos en lo que va de la temporada, anotando solo tres goles sin ninguna asistencia. Más de 100 millones de euros en su fichaje y que un poco más de un año y medio no dan resultados.